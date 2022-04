Bordet propuso afianzar el federalismo por “un futuro de desarrollo y progreso”

Aliento a las inversiones

El gobernador Gustavo Bordet participó de la reunión institucional de la Región Centro. Resaltó que “en el actual contexto mundial hay mayor demanda de alimentos” y pidió "estar preparados para ser cada vez más competitivos con nuestra oferta exportable".Junto a los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti y de Córdoba, Juan Schiarett, instó a que se concrete la Hidrovía Paraná-Paraguay, y afianzar el federalismo para lograr “un futuro de desarrollo y progreso”.Así lo manifestó el mandatario entrerriano este lunes, en el encuentro que se realizó en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe. El gobernador santafesino, traspasó la presidencia pro tempore de la Región Centro a su par cordobés.En la oportunidad, estuvo presente también el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Bordet estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y funcionarios y funcionarias del gabinete provincial.Previamente se realizó la Junta de Gobernadores en la Casa del Brigadier General Estanislao López, en el marco de la XV Reunión Institucional de Región Centro, titulada “Fortalecimiento Regional y Desarrollo Federal, Arraigo para un Futuro Inclusivo”.Tras la proyección de un video institucional, donde se rindió homenaje al ex gobernador entrerriano, Jorge Busti, recientemente fallecido, el gobernador Bordet sostuvo que “hoy el mundo está convulsionado y está demandando alimentos; nosotros producimos esos alimentos y tenemos que estar preparados para afrontar los tiempos que van a venir y para poder llegar rápidamente en las condiciones más competitivas a todos esos destinos de exportaciones".Por otro lado, consideró "importante, en estos tiempos, reafianzar este sentido federal que tiene el peso de nuestra historia, para poder proyectarnos hacia un futuro de desarrollo y progreso, pero reclamando lo que legítimamente nos corresponde".En ese sentido, dijo que "seguimos planteándonos la posibilidad de generar la Hidrovía del Río Paraná –Paraguay, con la presencia decisiva y fuerte de las provincias, donde tenemos nuestros puertos y donde Córdoba tradicionalmente fue una provincia mediterránea, para tener la posibilidad de nuestra Región Centro de usar estos puertos”.Señaló que igual impulso debería darse a “los corredores viales, que tenemos que terminarlos para tener integrada de manera segura toda la transitabilidad a lo ancho de las tres provincias y poder tener así el intercambio de bienes y servicios"."Este es el trabajo que tenemos por delante y estos son los compromisos que debemos asumir todos los días", subrayó Bordet.Luego agradeció al CFI "porque permanentemente está aportando para poder desarrollar todos los proyectos que se plantean de la Región Centro. El hecho de poder articular desde el Consejo Federal de Inversiones con las tres provincias es realmente muy importante".Por otro lado, hizo un reconocimiento "a todos quienes trabajan cotidianamente coordinando estos esfuerzos, haciendo posible que podamos llegar a estas instancias y ver el futuro que se nos presenta con esta perspectiva, como lo estamos haciendo, uniéndonos para poder tener los mejores resultados para el desarrollo, para el progreso, para la generación de empleo de nuestras provincias y para el bienestar de nuestros ciudadandos".“Por eso estamos hoy aquí. Hoy es un hito más en nuestras reuniones de gobernadores para poder celebrar convenios que contienen desafíos; innovaciones tecnológicas y científicas; avances en la integración en cultura y deporte; y el planteo de misiones comerciales para que nuestros productos y exportadores puedan estar en los destinos más importantes del mundo", subrayó.Por último, Bordet sostuvo que: "Estar hoy en Santa Fe significa fundamentalmente reafianzar ese legado que tiene un profundo contenido federal en momentos que son complejos -tanto para nuestro país como para el mundo- y en esa complejidad se presentan nuevos desafíos. Es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente, en tener un bloque entre las tres provincias que pueda representar y generar condiciones de desarrollo y vincular con los sectores productivos nuestras universidades, todas nuestras comunidades; esta es una gran oportunidad y no podemos dejarla pasar por alto".A su turno, el gobernador Schiaretti señaló que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe "tienen como característica, ser productivas por excelencia. Forman parte del corredor y del corazón productivo de la Argentina. Y forman parte también de la cultura del trabajo y de la idea de la justicia social"."Jamás vamos a abandonar el planteo del federalismo porque nuestra mirada de la Argentina es desde el interior de la Patria", dijo y lamentó que subsistan "todavía privilegios para el AMBA en detrimento del interior del país", al tiempo que convocó a "trabajar para que la Argentina no tenga una región privilegiada como el AMBA y que las cosas se hagan federalmente".Más adelante, Schiaretti valoró que "podamos avanzar en la infraestructura de la Región Centro. Precisamos que exista el corredor de transporte entre Concordia, llegando a Paraná por Santa Fe, llegue a Córdoba y vaya por la 158 hasta llegar también a San Luis y cruzar para Chile. Precisamos que se haga, de una vez por todas, la licitación y que funcione la hidrovía Paraguay-Paraná. Para Córdoba es estratégica".Señaló luego que "es importante que se haga el corredor bioceánico que aquí en la región central vincule el río Paraná con el paso en la cordillera. Es estratégico para Argentina".Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que "la infraestructura que acompañe al que invierte, trabaja y produce es esencial, como lo es la mejora de la logística para salir al mundo".Habló de "incorporar valor en nuestra Argentina, en nuestra región, porque incorporar valor es incorporar trabajo, que se haga aquí y no afuera".En ese marco, entendió como relevante alentar las inversiones y producir más para "tener posibilidades claras de ser un jugador internacional en la producción de alimentos", ante el nivel de demanda de China y los países asiáticos. "Con esto tiene que ver el encarar físicamente vínculo en una misión conjunta, además de darle continuidad a algunos de los sitios que la Región Centro visitó. Mantener presencia, seriedad constancia. De esto habla el actualizar nuestra oferta exportable", detalló a la hora de dar cuenta de algunas de las decisiones tomadas en ese sentido.En el acto, el titular del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que la Región Centro "en un ejemplo de federalismo en la Argentina" y señaló que cuando "las decisiones políticas se transforman en políticas de Estado, los resultados están a la vista". Luego felicitó a los tres gobernadores por "seguir apostando a internacionalizar la producción de la Región Centro. Nos llena de orgullo como CFI poder acompañar en este proceso con misiones técnicas y comerciales al exterior para seguir haciendo más grande esta región".En la ocasión, los tres gobernadores anunciaron la realización de una misión institucional y comercial a Indonesia, India, Vietnam y Singapur, que por primera vez incluirá dos etapas. La decisión resulta de un análisis de mercado previo y atendiendo a las potencialidades de cada provincia y sector. Dicha instancia de intercambio internacional será acompañada técnica y financieramente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).Además de la vicegobernadora Stratta, acompañaron a Bordet los ministros de Producción, Juan José Bahillo; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; el secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia; y el coordinador Unidad Provincial del CFI, Guillermo Gorskin, entre otras autoridades.Previamente al acto de asunción de Schiaretti, en la Casa del Brigadier se reunió la Junta de Gobernadores, integrada por los tres mandatarios provinciales, con los miembros de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, Claudio Ava Aispuru, Candelaria González del Pino, Jorge Montoya, más el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y los representantes de las provincias ante ese organismo, en el caso de Entre Ríos, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.- Córdoba será sede de los XI Juegos Federados de la Región Centro y de la VI Edición de la Feria de Industrias Culturales de la Región Centro.-Constitución del Consorcio de los Deportes Electrónicos y Videojuegos de la Región Centro, articulando las perspectivas culturales, productivas, educativas, deportivas y sociales. Además, se conforman las Ligas de Deportes Electrónicos de la Región Centro.-Conformación de la Mesa de Estadísticas de la Región Centro para atender la necesidad de generar datos e indicadores comunes a la región que sirvan como evidencia de respaldo para las acciones políticas institucionales y la gestión de proyectos.-Convocatoria al consorcio de profesionales para realizar un estudio referido al origen y destino de las cargas de la producción de la Región Centro: volúmenes transportados, costos internos asociados y demás aspectos logísticos.-Continuidad del proceso de internacionalización regional mediante la organización de misiones institucionales y comerciales, previendo en esta oportunidad como destino los países de Vietnam, Indonesia, Singapur e India.-Convalidación de la adjudicación de la realización y puesta en marcha del Directorio de Oferta Exportable de la Región Centro para promover a través de un sistema unificado y accesible a nivel mundial los productos y servicios que exportan las empresas de la región.-Validación de la herramienta del mapa interactivo a fin de atender la necesidad de presentar de manera clara y precisa información general de las tres provincias como bloque que permitirá obtener insumos exportables en diferentes formatos que resulten de interés a diversos usuarios, en una única plataforma.-Designación como coordinador pre tempore de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro a Jorge Luciano Montoya.En cuanto al balance, se indicó que durante el último ejercicio, y a pesar de las condiciones que impuso la pandemia, se realizaron 13 reuniones presenciales de la Mesa Ejecutiva que conduce la Región Centro, para coordinar actividades y obras en materia regional.Se destaca la constitución de una Mesa Regional de Energía entre las tres provincias a fin de poner el eje en un campo de acción con importantes desafíos presentes y futuros.La implementación del Directorio de Oferta Exportable (DOE) de la Región Centro, donde bajo los idiomas castellano, inglés y chino mandarín, el mundo podrá tener en una sola plataforma toda la información de la oferta de productos (bienes y servicios) de las empresas exportadores de las tres provincias.La elaboración de un Mapa Interactivo de la Región Centro, para mostrar al mundo la potencialidad con la que cuenta la región.El desarrollo y ejecución de un programa de inserción de la Región Centro en la República Popular China, que contó con un ciclo de formación sobre negocios y cultura en China, además de rondas de negocios virtuales.También se creó una mesa para promover la capacitación conjunta y de internacionalización de las más de 4.200 cooperativas y 1.670 mutuales que existen en las 607 localidades de la región centro, donde interactúan diariamente 7 millones de asociados cooperativistas y más de un millón de mutualistas.En el cambio de mando se proyectan para seguir desarrollando varios proyectos. Entre ellos la conformación de un estudio sobre los Deportes Electrónicos y Videojuegos de la Región Centro, que busca darle impulso a este sector ligado a la economía del conocimiento.También se avanzará en la constitución de una Mesa de Estadísticas y Censos de la Región Centro, con la finalidad de atender la necesidad de generar información e indicadores comunes a la región.Y se llamará a licitación para realizar un estudio técnico sobre el origen y destino de las cargas de la producción de la Región Centro y de la logística asociada a la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Corredor Bioceánico Central.