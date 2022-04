Una hora más de clases: “se implementará por etapas y se definen los contenidos”

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, encabezó este lunes una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el avance en la implementación de una hora más de clases en las escuelas primarias.En declaraciones a, Müller, informó que se trabaja en “un plan para comenzar a transitar y poner un piso en la ley de educación nacional que establecida desde 2006 que se debía progresar a que las escuelas primeras tengan una jornada completa, es decir que se lleguen a las 40 horas semanales, en lugar de las 20 horas que ya tenemos”.En este sentido, destacó que “en cada provincia es diverso y en nuestra provincia estamos avanzando en un 44 por ciento de avance de la jornada” y destacó que la lógica será se irá extendiendo gracias al financiamiento de nación.Consultado sobre qué piensan los gremios al respecto, dijo que “en el encuentro estuvieron presentes integrantes de los cinco gremios a nivel nacional, entendieron la propuesta y que no se vulnera ningún derecho de los trabajadores y surge que cada provincia convoque a los sindicatos para tratar el tema”.En este sentido, el titular de la cartera de Educación de Entre Ríos destacó que están comprometidos a avanzar con el estudio de infraestructura y ver cuáles serán las escuelas que se priorizarán, “es un plan por etapas y debemos crear una propuesta para hablar bilateralmente con el Gobierno de Nación”, sumó.“Las modificaciones del calendario si bien son dinámicas, se debe aclarar que no se plantea una extensión del calendario, si no que se habla de ampliar la jornada escolar una hora más”, explicó Müller.En tanto, la directora de Educación Primaria, Mabel Creolani, indicó que en la provincia ya existe un amplio universo de escuelas que tienen la jornada extendida y “sobre lo hecho estamos tratando de ampliar icho universo, realizamos un análisis exhaustivo de las escuelas y hay que hacer mesas de consenso para saber las condiciones de las escuelas”.“Además de ampliar una hora de clases, debemos pensar qué van a hacer los niños en ese tiempo y analizar un proyecto político pedagógico para mejorar los niveles de alfabetización”, añadió.“Buscamos tener una línea coherente con nación, pero adaptándola a la realidad de Entre Ríos”, expresó y detalló que “en vistas a los programas que vienen de Nación tenemos que focalizarnos en las áreas de matemática y lengua”.