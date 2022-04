Taiana: "Recuperaremos las Malvinas con el apoyo de la región”

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, confió hoy en que la Argentina recuperará las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur y sus espacios marítimos circundantes con el "apoyo" de América Latina y destacó que el hecho de que desde 1833 el reclamo de soberanía es una "política de Estado"."Vamos a recuperar las Malvinas de la mano del apoyo de la región, de América Latina, porque todos van a comprender que la presencia británica pone el acento en la usurpación de los recursos naturales”, aseguró.En ese sentido, Taiana ironizó: "En estos mares tan complicados, tan llenos de piratas, siempre es mejor navegar acompañados”.“Sin patriotismo no habrá recuperación de Malvinas”, agregó el ministro y consideró "una vergüenza que una potencia con esa situación privilegiada de poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU no se avenga a respetar el derecho internacional y se niegue a cumplir con el pedido de Naciones Unidas de sentarse a discutir la soberanía sobre las islas”.Taiana reseñó que “nunca ningún Gobierno argentino de cualquier color político reconoció la legitimidad de esa usurpación”, desde “el reclamo que hizo el gobierno del brigadier general Juan Manuel de Rosas hasta el presente”.El ministro formuló estos conceptos durante un homenaje que se hizo a diez excombatientes militares galardonados por su actuación en la guerra de Malvinas, 40 años atrás.“Ustedes son un ejemplo vivo de la lucha en defensa de la patria. Nos recuerdan la obligación que tenemos con todos los que quedaron allá. Lucharon con valor por la patria y dieron todo”, expresó.Taiana añadió que “ésta no es una lucha que empezó en 1982, sino en enero de 1833, cuando una potencia extranjera usurpó las islas”.El acto fue organizado por el vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado, el legislador radical por La Rioja, Julio Martínez.Martínez aprovechó la reunión, que se realizó en el Salón de las Provincias del Congreso, para agradecer la presencia del ministro.El legislador señaló que no se puede “tener colores políticos ni diferencias a la hora de recordar a nuestros héroes” y aseguró: “Tenemos fe y esperanza de que vamos a recuperar las Malvinas".Los diez veteranos condecorados que hoy recibieron el Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación fueron los coroneles retirados Daniel Esteban y Horacio Sánchez Mariño; el exconscripto Oscar Poltronieri; el contraalmirante Carlos Castro Madero, sobreviviente del Crucero General Belgrano; el capitán de navío Roberto Ulloa; el siuboficial mayor Carlos Sini; los brigadieres Ruben Norberto Dimeglio y Ernesto Ureta; el suboficial mayor Mario Rodríguez y el comandante general José Spadaro.Además de Taiana y Martínez, estuvieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Jorge Massei; el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo; y los jefes de los estados mayor conjuntos del Ejército, general de división Guillermo Pereda; de la Armada, almirante Julio Guardia; de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac; y el comandante general Guillermo Danielo, director de Personal de Gendarmería.Además, se hicieron presentes los senadores Daniel Kroneberger, Pablo Blanco y Clara Vega, el diputado Aldo Leiva y el exministro de Defensa de la Nación, Horacio Jaunarena.