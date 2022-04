“Se ha degradado el servicio de justicia”, dijo el abogado defensor de Urribarri

Política El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia del embajador Urribarri

Raúl Barrandeguy, abogado defensor del ex gobernador, Sergio Urribarri, se refirió al adelanto de sentencia del tribunal integrado por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. “Se desconocieron los principios más sólidos que sostienen el estado de derecho y en particular, se abandonaron prácticas procesales inveteradas”, expresó.Seguidamente, el letrado sostuvo que: “Por eso, entendiendo que debo poner a consideración de la opinión pública, mi punto de vista sobre la sentencia de condena anticipada en el día de ayer por el tribunal de juicio, con toda honestidad y absoluta responsabilidad, digo”:1. Que lamentablemente en dicho pronunciamiento se juzgó y condenó a un gobierno, el de Urribarri. En ese quehacer se desconocieron los principios más sólidos que sostienen el estado de derecho y en particular, se abandonaron prácticas procesales inveteradas, pulverizando las exigencias rituales propias de un juicio justo.2. Que en particular se condenó a Urribarri, sin valorar una sola prueba de descargo, desechando criterios legales universales, reemplazándolos por la ponderación únicamente de indicios.3. En consecuencia de ello, se ha degradado el servicio de justicia de la provincia, devolviéndolo inexplicablemente a una etapa medieval plenamente superada en todos los países civilizados.4. En defensa de esos principios civilizatorios violentados por el tribunal, y siguiendo directivas de mi defendido, que comparte plenamente este punto de vista, vamos a continuar demandando justicia a los tribunales entrerrianos, en el entendimiento de que esta defensa seguirá corriendo impulsada por la necesidad de defender los derechos de la persona humana ante el poder judicial”, consideró Raúl Barrandeguy, abogado defensor del ex gobernador, Sergio Urribarri.