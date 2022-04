Destacan que los 237 pasos fronterizos argentinos “vuelvan a la normalidad”

"Tenemos buenas noticias porque a partir de ayer los 237 pasos fronterizos que tiene la Argentina vuelven a la normalidad pre-pandemia. Había 58 pazos abiertos que implicaban un corredor seguro, que tenía que autorizar (el Ministerio de) Salud con un protocolo y todo eso terminó a partir de ayer", subrayó la titular de la Dirección Nacional de Migraciones.



Además, Carignano detalló que a partir de ahora toda la actividad de ingresos y egresos al país "tiene que ser igual a cómo venía funcionando antes de la pandemia", y planteó que con las últimas decisiones de índole sanitaria la Argentina está "en un nivel pre-pandémico de apertura absoluta".



Sobre ese punto, remarcó que "casi se han eliminado los requisitos de ingreso al país" luego de que el Gobierno nacional flexibilizara y estableciera ayer nuevas medidas de sanidad en las fronteras a través de la Decisión Administrativa 370, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.



Hasta ayer, un argentino tenía que presentar PCR y su cronograma de vacunación, mientras que a partir de hoy "tiene que llenar la declaración jurada y decir si está o no vacunado o si tiene síntomas, pero es lo único que se pide en un vuelo internacional".



"Un extranjero tiene que llenar la misma declaración jurada que un argentino y un seguro Covid, nada más. Mientras que antes, sin vacunarse, no podía ingresar a Argentina", explicó la funcionaria en declaraciones a Radio del Plata.



En tanto, a aquellos extranjeros que ingresen al país para estar menos de 24 horas "no se les va a pedir ni seguro médico, ni declaración jurada", agregó Carignano, para solo pedirles el trámite migratorio normal.



"El Ministerio de Salud ha tomado estas medidas porque la pandemia está llegando a su final y no fue gratis, sino con un proceso de vacunación que nos ha salvado a todos", analizó finalmente.