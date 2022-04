“Es histórico, ex funcionarios recibieron penas de cumplimiento efectivo”

El Tribunal integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, dio a conocer la sentencia del llamado “Megajuicio” por delitos contra la administración pública que tenía como acusado al exgobernador Sergio Urribarri y otros 12 imputados, entre ellos, ex funcionarios, profesionales, empresarios y particulares.Para el fiscal “este tipo de delitos afectan los derechos humanos del ciudadano, porque el dinero no va a los más necesitados, sino que va a manos de los funcionarios”.“Cada una de las condenas se basó en las pruebas que habían reunido la fiscalía y el tribunal determinó que las mismas había sido obtenida de manera lícita, conforme a derecho, que no tenía ninguna cuestión política, o que se cuestionaba la gestión de gobierno”, manifestó a Elonce el fiscal, de acuerdo a lo que expresó el Tribunal al leer la sentencia.Dijo que la determinación de la pena “son cuestiones que vamos a evaluar” y al mismo tiempo aseguró que están “conformes con lo resuelto porque el hecho se acreditó, que existió y que fueron responsables las personas que nosotros entendíamos que tenían la máxima responsabilidad y ocupaban los más altos cargos del gobierno”. Agregó que están conformes “con que el Tribunal haya receptado la acusación de la Fiscalía”.Hizo hincapié al mismo tiempo, el fiscal que “ex funcionarios han recibido condenas de cumplimiento efectivo, que eso hace el marco de un hecho histórico, que es importante transmitirlo a la sociedad”.Al ser consultado si desde Fiscalía pedirán la prisión efectiva de los condenados, Ramírez Montrull indicó: “Han estado a derecho, por lo que por el momento, no lo amerita”.“El Tribunal dispuso tres condenas efectivas, Urribarri, Báez y Aguilera; y para las otras personas, condena condiciona, es decir que queda en condición suspensiva el cumplimiento de la pena y tiene que cumplir con normas de conducta que ya dispuso el tribunal”, resaltó asimismo Ramírez Montrull.“Las multas que se solicitaron desde Fiscalía, fueron de entre 90 y 180 mil pesos, que en realidad es el máximo que nos dejaba solicitar el código penal, en el momento en que sucedieron los hechos”, explicó, por su parte, el abogado Gonzalo Badano.Al ser consultado si “los 9.000 dólares que fueron sustraídos no se reintegrarían al Estado”, el letrado indicó que “el Tribunal dispuso parte del decomiso de los bienes, de los inmuebles, de vehículos, como de computadoras”.