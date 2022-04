Ministros de Educación analizarán la extensión del horario de clases en primaria

Economía El Gobierno dejó abierta la posibilidad de bonos para trabajadores privados

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, presidirá mañana en la ciudad de Ushuaia una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE) en la que el tema principal será el proyecto para ampliar en una hora por día las clases en las escuelas primarias de todo el país, pasando de cuatro a cinco horas por turno, que es considerado por el Gobierno nacional como "una decisión importantísima" y que se aplicará "paulatinamente".La iniciativa que fue adelantada esta semana por el funcionario implica "la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios", además de una inversión de "18 mil millones" para solventar el aumento proporcional de la jornada docente, anticipó el ministro.Perczyk también dijo que la medida significaría "tener 38 días más de clase por año", y con ello "una mejora muy importante para la escuela primaria, con más conocimiento y mejor educación", sostuvo al fundamentar el proyecto.Al respecto, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sostuvo esta mañana: "Nos parece importantísimo aumentar las horas de clase, porque uno de los nortes en la educación es que todas y todos tengan la jornada extendida, que en la Argentina lo llevan adelante algunos colegios privados".En su habitual conferencia semanal en Casa Rosada, Cerruti aclaró que su aplicación "se realizará paulatinamente" porque "tiene una cantidad de complejidades, con los salarios docentes, con los maestros que cumplen doble jornada, entonces no podrían, con edificios de escuelas que están todo el tiempo ocupados y no es algo que se va a resolver de un día para el otro".Justamente desde el ámbito gremial, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) pidió en un comunicado firmado por los secretarios general y adjunto, Sonia Alesso y Roberto Baradel, una "urgente convocatoria a paritarias nacionales" para tratar este tema y adelantó su "rechazo a toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales o implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo".Esta mañana, la titular de la Federación de Docentes Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, consideró que el intento de implementar una hora más de clases en las escuelas primarias "merece un debate ineludible con los gremios docentes" y, además, indicó que implementar este cambio en mayo "implica una reorganización para padres, alumnos, docentes y la escuela en general, cuando ya muchas familias cuentan con una planificación establecida para todo el año".En tanto, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) criticaron que la cartera educativa pretenda "modificar las condiciones laborales sin consultar de forma previa a las organizaciones sindicales" aunque al mismo tiempo aclararon que esa organización gremial "no se opone al mejoramiento del nivel pedagógico de los alumnos"."El Estado debe dialogar primero en paritarias con los sindicatos y no reunirse de forma previa en el Consejo Federal (de Educación) con los empleadores para decidir unilateralmente el tema", reprochó el titular de la UDA, Sergio Romero, quien además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.La reunión del Consejo Federal de Educación en la que se debatirá la ampliación de la carga horaria del nivel primario se llevará a cabo en Ushuaia a propuesta del plenario de ministros para rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas a poco de haberse cumplido el 40 aniversario de la guerra con Gran Bretaña de 1982 por la soberanía del archipiélago.De hecho, está previsto que Perczyk participe mañana a las 9.30 de un acto frente al Monumento a los Caídos, ubicado a orillas del Canal Beagle, donde se depositarán ofrendas florales y estarán presentes los ministros de educación de todas las provincias.La apertura del CFE está prevista para las 11 en el hotel Las Hayas situado en las afueras de Ushuaia, camino al Glaciar Martial, informaron voceros del Gobierno provincial.Perczyk agradeció al gobernador Gustavo Melella, "por organizar este Consejo en la ciudad más austral de un país", como una "muestra fuerte de federalismo", y destacó el homenaje a los excombatientes que implica "una reafirmación de la soberanía", afirmó en declaraciones a medios fueguinos.Sobre la ampliación del horario de clases, el titular de la cartera educativa adelantó que la propuesta será evaluada por el plenario de ministros y los representantes de los sindicatos."Sabemos que los cambios a veces generan tensión, pero creemos que corresponde que los hagamos todos juntos y sincrónicamente", aseveró el ministro.Por su parte la ministra de Educación fueguina, Analía Cubino, anticipó su apoyo a la extensión horaria y consideró que "mejorará los aprendizajes de nuestros estudiantes y redundará en una mayor inversión económica para la educación", señaló en declaraciones oficiales.El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseveró hoy que la propuesta del Gobierno Nacional para que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día "es muy importante para las barriadas más populares".En declaraciones formuladas a Télam, el funcionario remarcó: "Nosotros recibimos la iniciativa positivamente, todo lo que sea incorporar más horas es bienvenido. Luego hay que ver una cantidad de elementos que tienen que ver con la implementación, el horario, el espacio escolar, el financiamiento".También la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, valoró hoy que el proyecto de aumentar una hora por día de clases en el nivel primario "es visto con una mirada positiva y de crecimiento"."En principio, uno diría que siempre cuando se trata de más tiempo para la educación, eso es visto con una mirada positiva y de crecimiento", subrayó Cantero. Fuente: (Télam)