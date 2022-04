Apertura de fronteras: Bordet valoró que es un “gran avance para la integración”

Política Oficializaron los nuevos requisitos sanitarios para quienes ingresen al país

El gobierno nacional dispuso desde este jueves la eliminación de los corredores seguros en los pasos fronterizos y, por consiguiente, los requisitos de análisis de PCR y de vacunación para ingreso. El gobernador Gustavo Bordet destacó la decisión y recordó las gestiones que encabezó ante Nación para concretarlo.Además recordó que "personalmente me he ocupado con mucha insistencia de este tema para poder lograr abrir las fronteras. Desde hace casi tres meses estoy permanentemente recorriendo todos los despachos oficiales del Ministerio de Salud, Jefatura de Gabinete, Ministerio del Interior, para que se entienda la necesidad para nosotros en Entre Ríos, particularmente en Concordia, en Colón, en Gualeguaychú, que son ciudades con cruces fronterizos, de poder tener una facilidad para transitar, tanto de Uruguay para Argentina, como de Argentina a Uruguay. Por suerte ahora esto se pudo entender y salió publicada la decisión administrativa en estas últimas horas".Por último, manifestó que "veo con mucha satisfacción que esto se haya resuelto. Es un gran avance en la integración fronteriza de Entre Ríos y las ciudades de la República Oriental del Uruguay".Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 370/22 firmada por Manzur, Vizzotti y Eduardo de Pedro, implica la simplificación de todos los trámites de ingreso, prevé la eliminación de las categorías de "corredores seguros:- Los extranjeros que viene por más de un día deben hacer DDJJ y presentar un seguro Covid.- Los argentinos sólo deben presentar declaración jurada online de Migraciones- Los extranjeros que vienen por menos de 24 hs, sólo deben presentar declaración jurada online de MigracionesLa provincia ya no tendrá que hacer el control sanitario que venía haciendo en los tres pasos y ahora es Migraciones la encargada de pedir la documentación.