Crearán mesa de trabajo para garantizar abastecimiento de combustible

El Gobierno nacional busca garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país a través de la creación de una mesa de trabajo que se encargará de abordar la problemática y que apuntará a profundizar el diálogo entre diferentes sectores productivos.



La mesa de trabajo la integrará el Gobierno junto a las empresas de combustible, productores agropecuarios y cámaras empresariales, para consensuar políticas públicas con el objetivo de satisfacer la demanda de biocombustible, indicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.



De cara a ese objetivo, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; junto al secretario de Energía, Darío Martínez; y el presidente de YPF, Pablo González; encabezaron hoy una reunión en Casa Rosada en la que escucharon las posiciones y propuestas de representantes de sectores vinculados a la producción agropecuaria y de combustibles.



"Es fundamental garantizar que haya combustible en el mercado interno, porque de eso se sirve toda la cadena productiva", indicó Neme en el cierre del encuentro.



La decisión de conformar este espacio se tomó al comenzar a registrarse en el mercado señales de alerta de distintos sectores productivos sobre las dificultades para abastecerse de combustibles, en un contexto de demanda local creciente y de presión internacional sobre la disponibilidad de algunos recursos y la volatilidad de precios.



En ese sentido, por ejemplo, se resalta que el consumo de gasoil alcanzó en el primer trimestre niveles históricos de demanda, un producto del cual las refinerías locales no logran completar el abastecimiento interno y se debe recurrir a la importación de hasta el 30% del total en momentos picos del año.



En el sector petrolero, se advirtió en las últimas horas que el mercado de gasoil del primer bimestre de 2022 presentó un crecimiento superior al 8% respecto a 2019 y se proyecta que el mismo se sostendrá en promedio durante el resto del primer semestre.



El principal driver de la demanda de gasoil es el PBI, con un crecimiento proyectado de 3,1% vs 2019, que se refleja en una mayor actividad de sectores como el transporte, la minería, el O&G y el consumo de usinas, entre otros.



Adicionalmente, la movilidad supera los valores de pre-pandemia en un 10% lo que afecta en particular al transporte de cargas que es gran demandante de gasoil.



De la reunión participaron también el vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), Santiago Yanotti; el asesor presidencial Ariel Kogan; el jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura y Pesca, Jorge Ruiz; y el gerente Ejecutivo Comercial de YPF, Enrique Lavallois.



Por el sector empresario lo hicieron el CEO del Grupo Bahía Energía, Juan Manuel Ritacco; el director de Relaciones Institucionales del Grupo Bahía Energía, Juan Ignacio Bojanich; el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustible (Carbio), Víctor Castro; el ingeniero del Petróleo y presidente de Explora, Hilarión del Olmo; y el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, Juan Facciano.



También asistieron los titulares del Centro Azucarero Argentino, Jorgé Feijó; y de Agricultores Federados Argentinos, Jorge Petteta; el vicepresidente de Downstream y Gas y Energía, Mauricio Martin; el presidente de la Cámara de Puertos Privados, Luis Zubizarreta; y el vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Elbio Lauciria.