El bono “no resuelve nada la situación económica del jubilado”

"Bienvenida toda la plata que sea para los jubilados, pero no estamos para nada de acuerdo con los bonos”, dijo Carlos Levinez, vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, sobre el aporte extraordinario de 6 mil pesos que el Gobierno nacional pagará en abril a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.



Señaló que cualquier bono extraordinario “es una cuestión transitoria” y entendió que éste en particular terminará representando “un aumento de mil pesos por mes”, por lo tanto “no resuelve nada la situación económica del jubilado”.



“Lo que necesitamos es una recomposición salarial”, aseveró y remarcó que “la canasta básica está en más de 70 mil pesos, mientras que más del 70% de los jubilados están cobrando la mínima, que se ubica en 32 mil pesos”.



El representante del sector pasivo recordó que en 2018 los haberes jubilatorios perdieron 20 puntos “porque la inflación fue del 48% y el aumento a jubilados de 18%” y apuntó que una situación similar ocurrió en 2019. “Así que venimos perdiendo desde hace varios años atrás”, lamentó.



“Seguimos peleando por una recomposición salarial”, expresó Levinez y aseguró que sostendrán la lucha “para que se cambie la movilidad y sea acorde al costo de vida del jubilado”.



De todos modos, apuntó: “Tras el acuerdo con el Fondo, vemos muy difícil que se pueda cambiar por una nueva movilidad jubilatoria, por eso están dando bonos. Así que los que pagaremos las consecuencias seremos los trabajadores y los jubilados”.



El integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados cuestionó la movilidad jubilatoria establecida durante el macrismo y también tuvo críticas al gobernador Gustavo Bordet. “No sé qué arreglo habrá hecho con Macri, pero todos los diputados y senadores nacionales entrerrianos aprobaron la ley. El único que votó en contra fue Julio Solanas”, recordó. Apuntó también que “cuando asumió Alberto Fernández, no cambió mucho la movilidad, así que seguimos estando casi igual”.



También se refirió al déficit previsional y sostuvo que “el problema más grande son las jubilaciones de privilegios, con embajadores y jueces que se jubilan con 500 mil pesos por mes, mientras que un jubilado cobra 32 mil pesos. De ese modo no hay fondo de Anses que aguante”, afirmó.



Otro punto que reclama el sector pasivo es un incremento del aporte patronal, que durante el menemismo bajó de 16 a 11%. “Así se empezó a desfinanciar la Anses”, expresó Levinez y exigió que “se vuelva al 16%, como era antes”. (APF)