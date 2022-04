Una comitiva de Vicegobernación se accidentó en un camino vecinal

Una comitiva que acompañaba a la vicegobernadora a una visita a Diamante se accidentó en la mañana de este miércoles en un camino vecinal que une Puiggari con Aldea protestante; según reportóuna camioneta de la Vialidad Provincial y Volkswagen Vento despistaron y siguieron de largo en una curva.Aparentemente, el siniestro se produjo por consecuencia del polvo de la broza que impide una buena visión para circular. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero sí se produjeron daños materiales en ambas unidades; se aclaró que Laura Stratta no viajaba en ninguno de los vehículos siniestrados."Veníamos en caravana, pero debido al polvo que se levantaba por el transitar de los autos, se nos perdió la visión del camino y seguimos de largo. Gracias a Dios no sucedió de tener que lamentar víctimas de gravedad, solo susto y golpes menores; no podíamos ver nada", explicó uno de los choferes aLa vicegobernadora había viajado a Diamante para visitar la planta de productos lácteos Tonutti; al regreso de la actividad, dos de los vehículos que seguían al auto en el que se conducía Stratta, no advirtieron el fin del camino y siguieron de largo en una curva.