Ciudades argentinas, uruguayas, y brasileñas impulsan el dragado del río Uruguay

Desarrollo portuario en Entre Ríos

Una necesidad

Se reunió el Comité de Cuenca del Río Uruguay. Autoridades y representantes de 25 ciudades argentinas, uruguayas y brasileñas impulsan gestiones para unificar el dragado del río a 34 pies con el objetivo de potenciar el desarrollo, la producción y la industria de la región.El encuentro tuvo lugar en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y contó con la participación de representantes de ciudades de los tres países, gobiernos provinciales y autoridades nacionales, tanto de forma presencial, como virtual.Estuvo encabezado por Omar Lafluf, intendente del departamento Río Negro (ROU), y actual presidente del Comité, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Leonardo Cabrera, el Presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos, Carlos Schepens, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y los presidentes de las delegaciones argentina y uruguaya de CARU, José Lauritto y Daniel Ayala, respectivamente.También formaron parte de la mesa la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu), encabezados por su presidenta, Estela Miño, y el Prefecto Naval de Uruguay, José Luis Elizondo.En ese marco, Lafluf resaltó que “con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, nos une una gran amistad y el convencimiento de que debemos desarrollarnos como región poniendo el bienestar de nuestra gente como prioridad absoluta. Desde este Comité hoy afirmo que es vital para toda nuestra región contar con un dragado a 34 pies para los puertos de Concepción del Uruguay, Fray Bentos y Paysandú”, enfatizó.Además, detalló que “para poder crecer y desarrollarnos tenemos muy pocas variables que se puedan tocar para bajar costos. La única alternativa que nos queda para desarrollarnos es ser competitivos en la logística, y sin un dragado a 34 pies es imposible ser competitivos porque los buques que exportan nuestros productos no pueden completar sus bodegas y duplican o triplican los costos para llegar a nuestros puertos y exportar nuestra producción”.Por su parte, el presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlos Schepens, sostuvo que “es necesaria la complementariedad de las vías logísticas que necesita toda la región para el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades”.“La hidrovía del río Uruguay es complementaria con la del Paraná-Paraguay. Las cargas de la Mesopotamia, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y el sur de Brasil necesitan y reclaman alternativas de salida al mundo, sobre todo cuando se presentan verdaderos problemas como los que representa, desde hace meses, la bajante del río Paraná”, expresó el funcionario entrerriano.El presidente de los puertos provinciales remarcó que “Entre Ríos ha demostrado que es posible desarrollar una política portuaria seria y con resultados a la vista. Ha puesto en marcha el transporte multimodal invirtiendo en sus puertos, reactivando el ferrocarril, sumando infraestructura. Hemos vuelto a sacar más de 60 ultramarinos de nuestros puertos con 2 millones de toneladas exportadas”. En ese sentido, pidió avanzar para lograr “las condiciones para que toda esta región cuente con el río Uruguay en condiciones de sumar ventajas, para que nuestros productores e industriales cuenten con puertos que les permitan crecer y generar trabajo genuino para nuestras comunidades”.El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, también sostuvo que “es impensable que una ciudad con puerto no pueda desarrollarse, nuestros productores lo demandan, y nuestros pueblos, nuestras comunidades lo necesitan. Si bien parece que hablamos sólo de puertos y navegabilidad, en realidad de lo que hablamos es de trabajo para nuestra gente. El trabajo es la dignidad de cualquier ciudadano, así que ahí está el punto central”, señaló Oliva.El subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Leonardo Cabrera, reiteró “el respaldo del Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera con el desarrollo de los puertos de la región. Junto al Gobernador Gustavo Bordet se realizó hace pocos meses un aporte de 2 millones de dólares para la compra de una grúa para el puerto de Concepción del Uruguay. El objetivo es seguir sumando infraestructura para que los puertos de toda la Argentina ganen en competitividad y se puedan desarrollar las economías regionales”.Marcelo Gay Balmáz, presidente del Ente Puerto Concepción del Uruguay, expuso sobre las ventajas para las exportaciones de la región que representa un calado de 34 pies en el puerto de Concepción del Uruguay, y en las terminales uruguayas de Fray Bentos y Paysandú.Remarcó que “los puertos sobre el río Uruguay estamos en riesgo de desaparecer si no nos adaptamos a las necesidades que impone el comercio internacional actual, con buques cada vez más grandes y con una ecuación de costos que hace muy difícil integrar nuestros puertos a las cadenas logísticas de las grandes empresas navieras”.El presidente del puerto de Concepción del Uruguay afirmó que “nuestro desarrollo estratégico para poder seguir operando depende, absolutamente, de un calado que permita a los buques ingresar, cargar completos, y zarpar rumbo a su destino final. Hoy están cargando al 50 o 60 por ciento de su capacidad, y eso los obliga a tocar otros puertos para completar, sumando costos de 80 o 100 mil dólares por viaje, costos que pagan los productores o industriales y que quita competitividad a la región”.El Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, resolvió interesar a los gobiernos nacionales de Argentina y Uruguay, sobre la necesidad de unificar la profundidad del río Uruguay a 34 pies.