Gasoil: productores advirtieron sobre “la continuidad de la cosecha gruesa”

El lunes 4 de abril, de manera virtual, se realizó la reunión mensual de la Federación Agraria de Entre Ríos con la participación de delegados de 15 entidades de base. En la oportunidad, “se trataron temas que generan preocupación en los pequeños y medianos productores. Denunciaron que no está garantizado el abastecimiento del gasoil y el aumento exponencial de los costos de producción en agroquímicos y fertilizantes”, señalaron desde la entidad en un comunicado a este medio.“Entre los puntos abordados, se trató la presión fiscal que soporta el sector, pero especialmente el aumento exponencial de los costos de producción, en particular en fertilizantes, agroquímicos y combustibles”, explicaron los productores entrerrianos de FAA.Los federados coincidieron "que, desde el Gobierno Nacional, en especial el Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tan predispuesto a la crítica tribunera hacia el sector, nada ha hecho para garantizar la provisión de insumos estratégicos para la producción, o en buscar el desacople, cuando estos insumos son de origen nacional, y en muchos casos han aumentado hasta un 400% en dólares", señalaron.Sobre la faltante de gasoil generalizada en los últimos días, los afiliados a la entidad agraria, remarcaron "ni siquiera está garantizado el abastecimiento del mayorista-agro, que siempre tiene un valor mucho mayor que el surtidor, poniendo en graves problemas la continuidad de la cosecha gruesa", advirtieron en el comunicado.Por otra parte, se informó que este fin de semana se anunció el comienzo del financiamiento por parte del gobierno provincial, para los productores afectados por la emergencia agropecuaria entre los que se destacan productores ganaderos y tamberos.El consejo de delegados señaló que "lo que está injustificadamente demorado es la implementación del crédito para productores agrícolas por 800 millones, varias veces anunciado, y que hasta la fecha no hay novedades en el Agente Financiero de la Provincia de su vigencia", reclamaron.