El CGE titularizará a 500 auxiliares de Educación: gremios destacan la decisión

Decisión política

Estabilidad laboral

Paso significativo

Destacaron la resolución

El Consejo General de Educación (CGE) y los gremios de trabajadores estatales aprobaron el instructivo de cobertura de cargos vacantes y reconocimiento de estabilidad. Primará la antigüedad y la trayectoria de las y los agentes.Sucedió en la Mesa de Condiciones Laborales integrada por agentes del organismo educativo y los gremios estatales ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). El beneficio se otorgará a auxiliares de Educación a fin de regularizar la planta del personal transitorio del escalafón general que se desempeñan en el ámbito del CGE.La medida se estableció en el marco del decreto de pase a planta emitido por el Poder Ejecutivo de la provincia en octubre del 2021, que ahora el CGE instituyó hacia dentro del organismo.El documento contiene dos puntos centrales: los cargos se adjudicarán de acuerdo a la antigüedad y la trayectoria del agente, así como se instaura la estabilidad laboral para personal transitorio.El presidente del CGE, Martín Müller, indicó que el acuerdo “es un paso más en la vocación política que pregona nuestro gobernador Gustavo Bordet, no sólo en avanzar en cuestiones que tengan que ver con lo salarial, sino también en lo que tiene que ver con la estabilidad y las condiciones de trabajo para todos los agentes del Estado provincial”.El secretario general del CGE y miembro de la mesa negociadora con los gremios estatales, Pablo Vittor, celebró que “hoy se pudo firmar el instructivo de pase a planta. Es de resaltar el trabajo conjunto con los sindicatos, siempre hubo una muy buena predisposición de todas las partes. Desde el comienzo de gestión por directiva del presidente del organismo, hemos trabajado en varios puntos con todos los sindicatos de trabajadores estatales”.Seguidamente, el funcionario resaltó “este instructivo toma la antigüedad y la trayectoria de la persona, además tiene la novedad de que aparece la figura de la estabilidad laboral. Nosotros tenemos alrededor de 500 cargos vacantes y en estos momentos tenemos la posibilidad de otorgar la planta permanente. Se reconoce la trayectoria del personal y también se reconoce a las y los agentes que hace mucho tiempo están en cargos transitorios de servicio hoy puedan tener la estabilidad”.“La estabilidad favorece al personal, a los empleados pero también reivindica lo que es la familia porque al contar con esa estabilidad pueden proyectarse otras cuestiones que no pueden realizarse si corre en riesgo el trabajo. Es algo que reivindicamos y valoramos para todo el personal del CGE, subrayó Vittor.Por su parte, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez destacó que “es la primera vez que tenemos convenciones colectivas de trabajo sectoriales en Educación” y puntualmente, en este caso “resaltar que se logró dar un paso significativo en esta paritaria de Educación que permite la regularización laboral de cientos de trabajadores del organismo”.“Esta fue una etapa necesaria que permitió que un número muy considerable de trabajadores y trabajadoras dejen de estar cada fin de año con la angustia de saber si van a volver a continuar o no en sus lugares de trabajo”, precisó Domínguez.Asimismo, agregó que “es importante destacar que esto ha sido fruto de la responsabilidad, del compromiso y de la firmeza con la que trabajaron los integrantes de la Comisión de Condiciones Laborales. Hay que reconocer que es una decisión política del gobernador”.Oscar Muntes, secretario general de ATE, dijo que es “sumamente importante y revolucionario este instructivo de pase a planta permanente y de estabilidad laboral para los trabajadores de Educación en la provincia, sobre todo en nuestro contexto. Valoramos haber podido llegar a este acuerdo y estamos convencidos que esto trae derechos y reconocimiento, por lo que resaltamos el esfuerzo de todas las partes involucradas”.Por último, el secretario de Organización de ATE, Víctor Sartori, calificó el acuerdo como “el resultado de un proceso histórico, es la primera vez que sucede en esta magnitud. Rescatamos el trabajo en equipo y el trabajo que se realizó de forma paulatina, que dio resultado que nos satisface plenamente”“Por primera vez tenemos las designaciones y estabilidades de los suplentes a término fijo de manera pareja para todos. Hay trabajadores de muchos años de antigüedad que estaban esperando eso”, manifestó Sartori y agregó que “otra cuestión a destacar es haber dejado plasmado que aquellos trabajadores que por falta de cargos vacantes no puedan acceder a la planta, anualmente se irá actualizando en orden de antigüedad. Es un gran avance, nunca se había dado en esta magnitud”.