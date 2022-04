Fiesta de la Apicultura: “Superó todas las expectativas”, dijo el intendente

La 25° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se vivió a fines de marzo en la localidad de Maciá, con una variada agenda de actividades.



El intendente de Maciá, Juan Diego Conti

, en diálogo con el programa, reconoció que en la fiesta de la Apicultura que se vivió en esa ciudad “estuvo todo el arco político presente, distintos actores políticos de la provincia; son todos bienvenidos. El Gobernador Bordet siempre nos acompañó a brindar su acompañamiento a esta expo, lo mismo que el ministro Bahillo, la vicegobernadora, el titular del Enhosa, Enrique Cresto, el ministro nacional Julián Domínguez y además, Pedro Galimberti, Darío Schneider y el diputado Frigerio”.Además puso relevancia en la importancia de la fiesta: “Estuvo toda la apicultura del país. Estamos sorprendidos por la magnitud de la fiesta”.De la misma manera dijo que “superó todas las expectativas, todos los sueños que teníamos”. Además agregó que “esta es una fiesta de toda la comunidad, la gente alquila su casa, las instituciones mueven toda la gastronomía; se mueve mucha gente detrás de las cooperadoras y es beneficio para todos los gurises del pueblo”.“Estuvieron en la expo, apicultores de todo el sector del país y del Mercosur; hubo gente de México. Los que comercializan insumos para el sector, para el día sábado ya habían vendido todo; para las conferencias nos quedó chico las carpas, lo mismo ocurrió en las dinámicas a campo: destacamos que pudieron hacer contacto en las rondas de negocio con distintos lugares del mundo. Recibimos a más de 3000 apicultores que visitaron nuestra fiesta”, resaltó.Por otro lado, Conti al ser consultado, manifestó que en su comuna puede presentarse para la próxima elección. No quiso afirmar si se presentará: “Veremos, falta mucho aún”, agregó.“Al justicialismo en Maciá le costó 24 años, volver. Fui la cabeza del equipo de un montón de gente que se movilizó. Pero lo importante es que el justicialismo siga transformando nuestra ciudad, a eso lo tengo como prioritario. Sabemos que este año va a ser muy político, ya en febrero del próximo tiene que estar las listas; en abril, como se está hablando, serían las PASO”, resaltó Conti.A su vez, el jefe comunal aportó que “la gran figura, el gran elector de nuestra provincia es el Gobernador Bordet, lo dicen las encuestas. De eso no hay dudas. Nuestro partido, el PJ, siempre fue muy verticalista. Lo que nuestro Presidente va a encomendar a los Gobernadores es que ellos hagan la lista en cada distrito, en cada provincia. Por lo que creo que todo el Justicialismo, en su mayoría, se va a encolumnar detrás de lo que diga nuestro líder Gustavo Bordet. El pedido de todos lo que estamos en el mundo de la política, de todos los intendentes es que su nombre esté en la boleta, que todos los entrerrianos cuando vean la lista, vean el nombre de Gustavo Bordet que tanto ha hecho por la provincia”.Y sugirió que “como lo fue en su momento Jorge Pedro Busti, que encabezó la lista de diputados, es nuestro clamor, nuestro pedido, es que Bordet encabece esa lista. Falta todavía, hay mucho diálogo, las reuniones políticas van a sr más seguidas y por supuesto que cada intendente tiene que cuidar su territorio, armar su lista en su territorio y tratar de preservar esto, al menos en el caso particular de Maciá, que tanto nos costó recuperar”.Aportó que “lo que más uno ansía como justicialista es el consenso y la palabra”.