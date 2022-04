Gainza: “En Paraná necesitamos generar trabajo, inversión y desarrollo”

Emanuel Gainza, dirigente de PRO Paraná, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y habló sobre un encuentro sobre buenas prácticas turísticas que realizaron en la ciudad.



“Nos acompañó Rogelio Frigerio. Invitamos a referentes de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe para charlar sobre buenas prácticas y ejemplos de ciudades que, a través del turismo, han generado empleo, desarrollo, inversión y crecimiento. Estamos convencidos de que la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos tienen un potencial enorme en esta industria”, comentó.



En ese sentido, remarcó que a través del turismo “podríamos generar en Paraná un motor de desarrollo que nos permita crear puestos de trabajo de calidad, pero también un eje de desarrollo para la ciudad hacia el futuro”. Indicó que la iniciativa “busca ser debatida, consensuada, queremos charlar con la gente que sabe del tema”.



A partir del encuentro, “recopilamos datos, sacamos conclusiones y las presentamos para que la gente sepa qué es lo que opinamos y que estamos trabajando en los temas que, para nosotros, son centrales para la ciudad”.



Consideró que “Paraná no puede ser solo una ciudad de materia económica de empleados públicos. Necesitamos generar trabajo, inversión y desarrollo. Eso se hace planificando, dejando atrás el parche permanente, tratando de tener una visión a mediano y largo plazo, y generando inversión con el sector privado. Paraná necesita sacar impuestos, dar créditos, acompañar al que quiere invertir y emprender para que su inversión pueda generar puestos de trabajo genuino”.



Resaltó que “hay que generar una industria del turismo en Paraná. La ciudad tiene tres condiciones estratégicas que nos dan una ventaja por sobre el resto de las ciudades. El primer punto es la distancia que tenemos con Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que son los tres principales focos de emisión de turismo. El segundo, tiene que ver con nuestra belleza paisajística natural, ya que en todo el mundo hay un desarrollo de lo vinculado con el turismo sustentable y ecológico. La tercera son los atributos socio-culturales que tiene Paraná. Es algo que nosotros todavía no explotamos: el turismo histórico. Fue capital de la Confederación, tenemos la primera Escuela Normal de Argentina, el primer jardín de infantes de Latinoamérica. Si a esos atributos le ponemos una planificación inteligente, estratégica se pueden desarrollar hacia adelante muchos puestos de trabajo”.



En la actualidad, según indicó, “en cada lugar que recorremos se repite la necesidad de la gente de trabajo. El turismo demuestra que con pocos niveles de inversión hay un derrame muy rápido en el crecimiento de las ciudades”.



En Paraná “se puede hacer una exención tributaria a determinados rubros para que sean dinamizadores de la economía. Se les puede dar créditos a hoteles, gastronomía y demás. El privado, el que emprende, siente que el estado le pone trabas. Planteamos menos trámites, facilitar las habilitaciones comerciales, son cosas que otras ciudades han implementado y les ha ido bien”.



“Trabajamos en Paraná 2030 desde hace unos años. Estamos manteniendo encuentros con distintos sectores, estamos generando vínculos con universidades. La gente no va a tolerar que no se gobierne bien. Mi agenda, además de recorrer la ciudad, tiene que ver con planificar, pensar y gestionar soluciones de manera inteligente, buscar y escuchar a quienes saben, a los que han hecho las cosas bien. Cuando llegue la contienda electoral me parece fundamental debatir ideas y no cargos ni chicanas hacia el otro”, agregó.



Sobre la situación actual de la ciudad, opinó: “creo que la gestión actual le ha dado orden a la municipalidad en términos administrativos y fiscales. Se están haciendo obras que tienen gran envergadura y que durante mucho tiempo se han esperado. No obstante, creo que hay cosas que faltan. Creo que muchas veces pecan por falta de prioridades. El caso de Bvd Racedo, por ejemplo, ha sido un avance para la zona y quedó muy bien, pero hay muchos barrios de Paraná que siguen sin cloacas, sin asfalto, con problemas de acceso al agua”.



“Es un gobierno municipal que escucha muy poco. Nosotros, con nuestros representantes en el Concejo Deliberante, no hemos podido sacar ni un solo proyecto de las comisiones. Presentamos 26 proyectos vinculados a la pandemia y no pudimos sacar uno solo. Hemos pedido tres o cuatro audiencias al intendente para hablar de jardines materiales, la tarjeta Sube y otras cosas que hicimos en gestión, y nunca he tenido una contestación”, aseguró.



Y finalizó: “hay que ser coherente en los proyectos. Hace mucho tiempo trabajamos para generar propuestas para la ciudad. Siendo concejal, después sin cargo, como dirigente del Pro, siempre he trabajado por el mismo proyecto, con propuestas, no especulando electoralmente. Somos un equipo grande y trabajamos con propuestas para la ciudad”.



"La próxima elección es importante por los cargos, pero también porque la gente la está pasando muy mal. Hay mucha frustración, descontento. La próxima elección necesita hacer las cosas bien, por eso es necesario planificar, tener equipos, no solo presentarse por una silla", agregó. Elonce.com