Uso del barbijo: la obligatoriedad queda sujeta a las decisiones de cada sector

Mediante la Resolución Ministerial N° 705, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó las recomendaciones de cuidado generales para la prevención no sólo de Covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias agudas. En este marco, desde la cartera sanitaria provincial se emitió la Resolución Ministerial Nº 1.000, por la cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la normativa nacional.



En diálogo con El Explorador de Elonce, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, adelantó que el uso del barbijo se mantiene ahora como una recomendación para espacios cerrados, como ámbitos escolares, laborales y transporte de pasajeros.



“Estamos entrando en la campaña de invierno y si bien estamos ante una transitabilidad más baja, en cuanto a la positividad de casos de covid, estamos en alerta. La pandemia no ha terminado, seguimos haciendo recomendaciones en función de las lecciones aprendidas”, explicó.



“Seguramente en el invierno le haremos frente a la influenza, a los virus respiratorios y/o alguna variante del covid que nos asista. Estamos conformes con la campaña de vacunación que hemos llevado adelante”, destacó.



Sobre la resolución en cuanto a los nuevos cuidados por el covid, mencionó que “hemos emitido la resolución Nº 1000 que adhiere a la resolución de la Nación. Recomendamos el uso del barbijo en espacios cerrados, el lavado de manos, la ventilación cruzada de ambientes y se deja sin efecto la distancia de dos metros entre personas”.



Consulta en forma particular sobre el uso de los tapabocas, Velázquez expresó: “Se mantiene como una recomendación desde el Comité de Emergencia para los espacios cerrados, sean ámbitos educativos, laborales o transporte público. Se deja la obligatoriedad, pero desde Salud lo seguimos recomendando como parte de las lecciones aprendidas para seguir resguardando la salud de la población”. Que dice la Resolución provincial En sintonía con las nuevas recomendaciones emanadas desde Nación, en la RM Nº 1.000/MS se aclara que desde el Comité de Organización en Emergencias de Salud (COES) se sigue recomendando el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público, expresando que la obligatoriedad del mismo quedará sujeto a las características físicas de tales espacios y las decisiones de cada sector; como también se sostienen las recomendaciones en cuanto a asegurar la ventilación de los ambientes; mantener la higiene adecuada y frecuente de manos; ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público.



La RM Nº 1.000/MS deja sin efecto el distanciamiento de dos metros y la obligatoriedad del autorreporte de síntomas en la aplicación “Cuidar”.



Finalmente, se aclara que, para determinar la modalidad de prestación de servicios laborales en forma presencial o remota, se recomienda solicitar una evaluación médica de riesgo individual con su correspondiente certificación debió a que, en el marco de las nuevas medidas, no resultará suficiente a tales efectos, la sola pertenencia a los grupos de riesgo previstos por la Resolución Ministerial Nº 627/20.