Fernández y Boric reivindicaron la hermandad entre Chile y Argentina

El presidente Alberto Fernández y su par chileno, Gabriel Boric, brindaron este mediodía, en el Museo del Bicentenario, declaraciones a la prensa en las que coincidieron en la importancia de ahondar en la relación bilateral entre Argentina y Chile, a la vez que profundizar los esfuerzos conjuntos para garantizar la unidad de América Latina y luchar contra la desigualdad a nivel regional."Chile y Argentina tienen indisolublemente un destino común que debemos cuidar, como tenemos también un destino común como países latinoamericanos. Por eso la necesidad de unir a la región que tanto se ha dividido en los últimos años", señaló Fernández al respecto y añadió: "Estamos en un tiempo donde la solidaridad entre pueblos hermanos es central para poder avanzar"."Tenemos muchos puntos de contacto respecto de la mirada con que debemos enfrentar el mundo", afirmó el jefe de Estado argentino, luego de encabezar con Boric la firma de una serie de convenios en materia de igualdad de género, cooperación para garantizar los derechos de personas LGBTIQ+, colaboración en asuntos consulares, sitios y espacios para la memoria en Chile y Argentina, y en energía, además de una carta de intención en el área de Derechos Humanos.Y aseguró: "No tiene sentido que el mundo crezca si no hay desarrollo porque ese desarrollo tiene que llegar a todos. No vale que nuestras sociedades o nuestras economías crezcan si ese crecimiento se concentra en pocos y la miseria se distribuye en muchos".En esa línea, subrayó que "esa búsqueda por trabajar en construir un mundo más igualitario y que incluya a todos es exactamente la misma para ambos países".A su turno, Boric expresó: "He querido que esta sea mi primera visita de Estado porque siento una profunda hermandad con el pueblo argentino y ese espíritu de cooperación debemos replicarlo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio", al tiempo que reflexionó: "Chile es parte de América Latina, y si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, nuestra base es América Latina y desde ahí vamos a construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo"."Venimos con una comitiva amplia para poder profundizar la relación con nuestro pueblo hermano de Argentina, porque en materia de Estado las políticas tienen que trascender a los gobernantes de turno y la hermandad entre los pueblos de Argentina y Chile debe ir más allá de las preferencias que tenga uno u otro presidente", destacó.Y definió: "Hay tremendas oportunidades para seguir invirtiendo y desarrollándose en temas económicos, así como en las áreas culturales en las que vamos a seguir ampliando la gran vocación que existe entre ambos pueblos. Todos estos aspectos los podrán ver refrendados en la declaración conjunta de esta visita".Estuvieron presentes en la actividad el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; Economía, Martín Guzmán; Defensa, Jorge Taiana; Cultura, Tristán Bauer; y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; y el embajador ante Chile, Rafael Bielsa.Por parte de Chile, asistieron las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; Defensa Nacional, Maya Fernández; la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; y Cultura, las Artes y Patrimonio, Julieta Brodsky; el ministro de Energía, Claudio Huepe; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; y la embajadora ante Argentina, Bárbara Figueroa.El presidente Alberto Fernández recibió esta mañana, en la Casa Rosada, a su par chileno, Gabriel Boric, con quien mantuvo un encuentro para profundizar la relación entre ambos países y encabezó el acto de firma de convenios en Igualdad de Género, en derechos de las personas LGBTIQ+, en Derechos Humanos y en cooperación consular.Luego de colocar una ofrenda floral ante el monumento al Libertador General José de San Martín en el barrio porteño de Retiro, el presidente de Chile fue recibido en la Casa de Gobierno por el Jefe de Estado de la Argentina. Fernández y Boric recorrieron el salón de los Bustos y luego tomaron la tradicional foto oficial en la Escalera Francia.A continuación, ambos mandatarios mantuvieron un encuentro privado en el despacho presidencial, en el que dialogaron sobre los ejes estratégicos de la relación política, económica y comercial bilateral, y sobre el rol de ambos países a nivel regional y en diferentes ámbitos multilaterales.Luego, Fernández y Boric se sumaron a una reunión ampliada de trabajo entre ambas comitivas en el salón Eva Perón.Por la noche, el presidente Fernández ofrecerá una cena en honor a su par de Chile en el CCK.El Presidente del vecino país, llegó ayer por la tarde a la Argentina en el marco de la primera visita de Estado que realiza desde que asumió el cargo el pasado 11 de marzo. La gira concluirá mañana tras un encuentro con la comunidad chilena radicada en el país.