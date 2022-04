Reglamentación Ley de Enfermería: UPCN espera participación de Ministra de Salud

Para mañana martes está convocada nuevamente la comisión que la misma ley de Enfermería crea para reglamentarla. La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez recordó que "se hace muy difícil, prácticamente imposible, avanzar en puntos centrales de esa normativa como son escalafón y salarios". Precisó que "es imposible tomar decisiones sin conocer lineamientos políticos que nos debe transmitir la ministra" de Salud, Sonia Velázquez.



La dirigente recordó que "en la última semana de noviembre se empezó a reunir la comisión; en enero desde UPCN, públicamente, empezamos a manifestar la necesidad de que participe Economía y, también pedimos que se sume la Ministra de Salud. Hay que recordar que los legisladores de ambas cámaras pusieron la mejor voluntad para que la ley se sancionara, el gobernador la promulgó y ahora, pareciera que nos entretienen en reuniones donde no podemos abordar las cuestiones centrales y que más impacto tendrán en el sector", cuestionó.



A esta altura, preguntó: "¿Hasta cuándo vamos a mantener esta incertidumbre para los enfermeros y enfermeras que están sin respuesta a sus demandas?". En medio de este escenario incierto, Domínguez explicó que la presencia de la funcionaria es necesaria "para darnos una definición sobre los asuntos que se están tratando en la comisión". Anticipó que "si la Ministra no participa, vemos una situación enrarecida en la que nadie dice qué está pasando y nos hace pensar que la aplicabilidad de la ley está puesta en dudas".



Domínguez acotó que "si bien la ley no va a ser aplicada en todos sus aspectos de una sola vez, por lo menos hay que definir prioridades", reclamó.



Recordó que "la Ley 10.930 niega la posibilidad de la paritaria pero a la vez, en la comisión de asesoramiento para la reglamentación no estamos pudiendo discutir el tema salarial". Al respecto, argumentó: "cuando vamos a una paritaria a establecer condiciones salariales, el gobierno ve los recursos disponibles y a partir de la masa salarial con la que cuenta hace una propuesta. Lo que decimos es que sería bueno saber qué recursos se van a destinar para, con la gradualidad que la ley plantea, ir haciendo efectivo los distintos artículos", explicó.



Domínguez insistió diciendo que "en caso de volver a desoír el pedido de la comisión por parte de la Ministra nos obligarán a dudar acerca de dónde y quiénes, efectivamente, están tomando las decisiones para que entre en vigencia la ley. O bien, a pensar que la apuesta del gobierno fue entretener con una ley que por no aplicarse, terminará no reconociendo derechos a ese sector que tanto hace por la salud pública".



"En UPCN nos importan los trabajadores y las trabajadoras, trabajamos en serio, y como creemos que no hay margen para de demoras, esperamos a los funcionarios mañana para poder tener una reglamentación que salga de esta comisión en los plazos previstos y con las respuestas que el sector espera", dijo finalmente.