Liberan 600 millones de pesos para productores afectados por la sequía

Características del crédito por sector



La iniciativa resultó de la determinación del gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández de acompañar con propuestas concretas a los productores que demandan asistencia para inversiones en capital de trabajo.Se trata de 400 millones de pesos para la línea del Convenio de Emergencia Agropecuaria, destinado únicamente para los productores que acrediten su certificado de emergencia; y otros 200 millones de pesos para la línea del Plan Ganadero Entrerriano, que en 2022 tiene la particularidad de que su convocatoria está abierta todo el año.Beneficiar al productor como sujeto agropecuario es el objetivo central, lo que incluye de manera determinante la mejora de los índices de eficiencia en ganadería. “Las políticas públicas tienen que llegar a la mayoría de los productores y en Entre Ríos son los que tienen 100 bovinos o menos; son pequeños y medianos. El Plan Ganadero Nacional se diseñó con participación de las provincias productoras de carne para elevar la eficiencia, que, en definitiva, abonará la sustentabilidad del sector”, sostuvo el ministro de Producción, Juan José Bahillo.“Con cada cadena de valor llevamos adelante una agenda sobre las demandas y estos 600 millones de pesos responden a la necesidad de inversión de productores tradicionales y de la Agricultura Familiar”, determinó Bahillo. Sumó que “el año pasado fue una excelente oportunidad para 114 pequeños productores ganaderos, lecheros y apícolas que accedieron al fondo rotatorio del gobierno provincial, donde se destinaron 42 millones de pesos y este año esa cifra se multiplicó cinco veces”.Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería, especificó que “esta ayuda financiera permitirá mejorar diversos aspectos en el plano productivo; como sanidad, reproducción, infraestructura, instalaciones y genética, apuntando a la eficiencia de los rodeos, aumentar pesos de faena e índices reproductivos”.“De esta manera respondemos a una franja de productores con una línea de financiamiento que no pasa por entidades bancarias y no posee tasa de interés, sino que cada una de las líneas está atada al valor producto”, concluyó Amavet.Los productores que no posean su certificado de emergencia y produzcan carne, leche o miel accederán según las condiciones del Plan Ganadero Entrerriano que contempla un fondo rotatorio con devolución a valor producto. El principal requisito es ser productora o productor genuino, con actividad principal en ganadería, tambo o apicultura.Los montos de los créditos son de hasta 1,5 millones de pesos con garantía a través de la firma de un convenio mutuo y de hasta 500.000 para cada apicultura. La inversión debe destinarse a sanidad, nutrición, genética, mejoramiento de infraestructura, incorporación de maquinarias, insumos o herramientas de trabajo.Los destinatarios de la línea ganadera son productores que posean de 30 a 150 cabezas, y en particular los tamberos que ordeñen hasta 1.000 litros diarios. La cancelación, además de ser a valor producto, es a cuatro años e incluye un año de gracia. Los interesados en conocer precisiones pueden comunicarse a los mails ganaderí [email protected] [email protected] o a los teléfonos (343)- 4207957 / 4211530- wp 3435335886La asistencia para apicultores se dirige a productores con un mínimo de 100 colmenas y un máximo de 300, todas registradas en Renapa. El monto es de hasta 500.000 pesos con garantía a través de la firma de un convenio mutuo. La cancelación del crédito es a dos años con un período de gracia de seis a 12 meses. Contacto: [email protected] Tel: (343)- 4207957 / 4211530. El trámite de aprobación de cada crédito incluye desarrollo del proyecto productivo, evaluación técnica, jurídica y administrativa, firma del convenio mutuo, avaluación contable de la auditora y desembolso.