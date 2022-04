Armando Sánchez: "Como opositores lo que vemos es la falta de planificación"

Entrevistado por Esto no es TV, medio de la capital entrerriana, Armando Sánchez, presidente de Políticas para la República, marcó lo que a su entender son los puntos pendientes de la gestión de Adán Bahl.



"Como opositores, hacemos un seguimiento de la letra chica de lo que se promete. Lo que vemos primero, es falta de planificación, porque se ven obras sin mucha coherencia", comenzó indicando Sánchez.



"Como la obra de Racedo, que no tiene conexión con otra. Baja dinero, y se hacen obras sin un plan", ejemplificó. "Y hay obras que se han prometido, que no se han ejecutado. El Parque Lineal estaba previsto para el año pasado... y el proyecto original tenía previsto hacer baños públicos, que hoy no están. Y figuraban en el pliego", acotó.



"Somos la oposición, y tenemos una gran responsabilidad", puntualizó Sánchez. "Cuando vos planificaste, y tenés un presupuesto, y dijiste que el 30% iba a ser obra pública, y solo fue el 16%, algo está fallando", señalo en referencia a la subejecución presupuestaria que tuvo lugar en la obra pública municipal en 2021. Transporte Referido a un tema en el que Sánchez y los concejales Beccaría y Murador son referentes señalo, "El transporte en Paraná es un problema que sufrimos todos. Para eso, como oposición responsable, presentamos un plan rector de movilidad. Esto fue presentado... y archivado sin siquiera debatir. Y para nosotros, esto es grave, porque la movilidad es un problema de todos los paranaenses".



"El transporte es un tema que no se quiere solucionar. Nosotros propusimos ideas, que nos costó años en hacerlas, pero ni siquiera se quiso tratar. Junto a nuestros concejales, debatimos mucho este proyecto, y ni siquiera se quiso debatir", agrego.



"Todo hay que pensarlo de manera integral. Cuando se plantea un precio de boleto, también se habla de cantidad de unidades. Así que fallan los dos, la empresa si no cumple, y el municipio que no controla. Y en nuestro proyecto, planteamos propuestas para mejorar esto, y es lo que no se quiso discutir". Transparencia "Para nosotros, la transparencia es clave. Por ejemplo, presentamos un proyecto para dejar de pagarle adicionales a los Adscriptos que venían de diferentes reparticiones, como el Senado, y que incluso en sus lugares cobran mucho más que el intendente. Se les paga adicionales a personas que ya en su lugar de origen cobran más que un Secretario Municipal. Es legal, pero no es ético, por eso buscamos modificar la ordenanza que lo permite".



"Por no acoplarnos, las cosas nos cuentan más, pero también nos da más libertad. Las cosas se tienen que hacer de manera diferente. Y por eso, la transparencia es clave. Nos ha costado mucho, por ejemplo, encontrar información pública". Elecciones Respecto al panorama electoral de 2023 señalo, "Creo que es momento que todos apoyemos la implementación de la boleta única de papel. Es algo muy realizable, y todavía hay tiempo. Bordet prometió una reforma política que al final quedó en la nada, y hoy solo se habla de la posibilidad de adelantar las elecciones".

En cuanto a su partido señaló, "Estamos buscando afiliaciones, para ser alternativa en la provincia". La Ley de Lemas es un atentado a la democracia "La Ley de Lemas es un fantasma que creímos haber olvidado en 2001. No debería ni discutirse. Es inconstitucional. Va en contra del voto directo. Y si lo tratan, demuestran que no están pensando en la república. Hablar de eso, tirando a ver si pasa el tema, ya es peligroso. Es un atentado a la democracia, porque no refleja el voto de la gente".