Ingresó la primera trabajadora Trans al Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional

Con presencia del jefe del 17° Distrito de Vialidad Nacional, Daniel Koch, representantes del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, legisladores y autoridades locales, Vialidad Nacional formalizó el ingreso de la primera trabajadora trans en incorporarse al 17° Distrito Entre Ríos en el marco de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, también conocida como "Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins”.Esta ley tiene por objeto establecer medidas de acción positiva para lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, a partir de lo cual fija que el Estado nacional debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer.En cumplimiento con la normativa vigente, desde Vialidad Nacional se busca incorporar y, además, asegurar la permanencia de personas trans como una forma de comenzar a construir un organismo plural, diverso y equitativo que brinde igualdad de oportunidades a todas las personas.Al respecto, el jefe del 17° Distrito, Daniel Koch, declaró: “las nuevas incorporaciones que se están haciendo en el organismo son posibles gracias a las políticas de nuestro Gobierno nacional, provincial y de nuestro administrador general, Gustavo Arrieta, quien ha decidido implementar, de manera federal, medidas y acciones concretas que promuevan la inclusión y la perspectiva de género”.Vialidad Nacional se encuentra comprometida a garantizar el derecho de las personas travestis, transexuales y transgénero a acceder a un empleo formal digno y productivo, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y en un ámbito donde no se discrimine por motivos de identidad de género.