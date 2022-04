Cuatro imputados por la pegatina de afiches contra Cristina en Buenos Aires

Cuatro personas quedaron imputadas por la pegatina de afiches hostiles contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y otras dos permanecen también en esa condición, pero en relación con irregularidades en la documentación de la camioneta utilizada para la cartelería ilegal.Un hombre de 28 años fue detenido en un allanamiento realizado el jueves en la localidad bonaerense de Morón, en el que también fue secuestrada una camioneta Fiat Fiorino, identificada por cámaras de seguridad como la utilizada para la colocación de unos 300 afiches en la Capital Federal.Dos personas que acompañaban al detenido también fueron imputadas, aunque por la supuesta adulteración de la documentación del vehículo, que no tenía colocadas las placas de su patente.Esta madrugada, en un operativo conjunto de las policías de la Ciudad y Bonaerense, con intervención del Centro de Investigación Judicial porteño (CIJ), "se realizaron una serie de allanamientos en la zona oeste del Gran Buenos donde fueron demoradas tres personas más", informó el Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal.En Guatemala al 300, de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, fue demorado un hombre de 37 años de edad, a quien se le decomisó el boleto de compra-venta y seguro de la Fiorino involucrada. Además, se le encontró la factura por un trabajo de cartelería.En una oficina comercial en Belgrano al 100, centro de Ramos Mejía, se halló gran cantidad de cartelería publicitaria del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.Finalmente, en Castelli al 1.400, también de Ramos Mejía, fue allanada una imprenta en la que fueron secuestrados gigantografías y carteles de campaña con las imágenes del presidente Alberto Fernández, y de la vicepresidenta; del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con su vice, Verónica Magario, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Esos afiches se corresponden con los utilizados en las elecciones presidenciales de 2019.En el lugar fueron notificados de la imputación dos hombres, de 22 y 42 años, uno de los cuales contaba con un permiso de conducción de la Fiorino utilizada para la pegatina.Como parte de las tareas de investigación, los uniformados allanaron una vivienda en la calle Ozanam, en el partido de Morón, donde si bien no se encontraron elementos vinculantes con la causa por los afiches, fueron decomisados ocho arbustos de marihuana.Seis personas que se encontraban en el lugar fueron imputados infracción a la ley de drogas y quedaron a disposición de la UFI 9 local.Todos los procedimientos fueron impulsados por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número cuatro, a cargo de Mauro Tereszko, quien prevé indagar a los imputados la semana próxima, bajo cargos de "hostigamiento" (una contravención que prevé hasta cinco días de arresto y multa) y "daño agravado", que según el artículo 184 del Código Penal prevé penas de tres meses a cuatro años de cárcel cuando se cometiere "con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones".De acuerdo con el reporte del Ministerio Público Fiscal porteño, "la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad realizó la investigación y gracias a la recopilación de imágenes de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano se pudo individualizar a los vehículos (utilizados para pegar los afiches) e identificar su recorrido".