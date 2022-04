Construirán planta de tratamiento para el complejo de 500 viviendas de Paraná

El gobernador Gustavo Bordet firmó el convenio para iniciar la obra con el intendente de Paraná, Adán Bahl; el titular del Enohsa, Enrique Cresto, y el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni. Los acompañó la vicegobernadora Laura Stratta.

La planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio 500 viviendas, de la capital entrerriana, se llevará adelante en el marco del Plan Argentina Hace del gobierno nacional.



El presupuesto supera los 285 millones de pesos, que serán financiados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del Enohsa, mientras que el plazo de ejecución de la obra es en seis meses.

Las 500 unidades habitacionales están ubicadas en calles Juan Báez, Selva de Montiel y calle pública de la capital provincial.



En ese marco, Cresto expresó: "Con esta obra se garantizará que las familias del nuevo complejo habitacional que está desarrollando el IAPV tengan agua y saneamiento. Forma parte de un grupo de grandes obras que estamos trabajando en Paraná, como el acueducto metropolitano y el centro de distribución, que se suman a múltiples obras de expansión y recambio de cañerías en los barrios".



Tras ello, remarcó: "La inversión histórica que está teniendo la provincia en obras que motorizan la economía y mejoran la vida de miles de personas. Hablamos de proyectos enormes que van a garantizar agua potable y segura a una gran zona de Paraná por los próximos 40 años y que buscan transformar a la ciudad en un municipio sostenible".



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó: "Es un trabajo muy importante y necesario para entregar posteriormente las 500 viviendas que construye la provincia en calles Báez y Montiel. Esas viviendas están en un casi un 80 por ciento de avance y originalmente tenían una solución técnica para el tratamiento de los residuos cloacales que no era la óptima. Por eso el gobernador Gustavo Bordet junto al IAPV han gestionado, y el Enohsa ha accedido, al financiamiento de una planta de tratamiento de líquidos cloacales que es la apropiada para cuidar nuestro ambiente y la salud de las 500 familias que van a vivir allí". Obra imprescindible Bahl subrayó que este complejo de viviendas significa una solución habitacional para muchos paranaenses. "Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro gobernador Gustavo Bordet y con el director del Enohsa, Enrique Cresto. Es una obra imprescindible para entregar las viviendas en tiempo y forma".



En tanto, el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, explicó que "a pedido del municipio se llevará adelante esta planta de tratamiento de líquidos cloacales, que no sólo alcanzará para este barrio, sino también para más de 3.000 habitantes de la zona".

Precisó que se trata de una obra que financia el Enohsa, a través del Programa Argentina Hace, con un presupuesto de 285 millones de pesos y dijo que "va a dar una solución ambiental a todo el sector y las viviendas se podrán entregar con todos los servicios para que los vecinos mejoren la calidad de vida". Datos La obra de desagües cloacales prevé emplear en su ejecución a 60 personas y se colocarán 1610 metros lineales cañería de cloaca.

La obra es parte de la infraestructura de servicios para el conjunto habitacional de 500 viviendas que el IAPV lleva adelante en la ciudad de Paraná mediante el Programa Reconstruir. La nueva Planta será planteada con la capacidad de ampliarse en módulos, y estará ubicada dentro del barrio, descargando finalmente el efluente tratado por gravedad en el Arroyo Tuyucuá.



El proyecto prevé una estación depuradora de última generación con un diseño modular que permite a futuro aumentar su capacidad volviéndose una inversión en una estructura que no quedará obsoleta en el futuro. La planta tiene en consideración una población de diseño de 3.000 habitantes (esto incluye el barrio en construcción y la población de las zonas aledañas), con la posibilidad continua de aumentar su capacidad utilizando como base la estructura diseñada en este proyecto.

El diseño de esta planta tiene como premisa además de la posibilidad futura de ampliación responder a la política medio ambiental.