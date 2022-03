Financiamiento de proyectos de proveedores y parques industriales: los detalles

Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO)

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía, en la fábrica de máquinas agrícolas Ombú, en el municipio santafesino de Las Parejas, el acto de lanzamiento de una nueva convocatoria para impulsar en todo el país el desarrollo de los parques industriales y de empresas proveedoras de sectores productivos estratégicos.-El objetivo del programa es incrementar la competitividad, sustituir importaciones y alcanzar mercados externos en bienes y servicios de alto valor agregado.-Está destinado principalmente a sectores de salud; minería e hidrocarburos; transporte ferroviario, naval, aeroespacial y de movilidad sustentable; autopartes y motopartes; defensa y seguridad; industria 4.0, y tecnologías verdes.-Contribuirá con un total de 3.550 millones en ANR (Aportes No Reembolsables) y 285 millones en créditos con bonificación en la tasa de interés.-La iniciativa otorgará créditos con tasas subsidiadas en hasta 10 puntos porcentuales, para la compra de bienes de capital, tecnología, software, moldes y matrices, y certificaciones de productos y procesos industriales.-Se incrementa el valor del ANR en proyectos que acrediten nuevas contrataciones de mujeres u otras identidades no binarias y se le dará beneficios a aquellos que incorporen soluciones de Industria 4.0.-A través de este programa ya se asistió a 270 proyectos en 14 provincias por 6.290 millones de pesos en aportes no reembolsable.-Matías Kulfas: "Con este programa de desarrollo de proveedores apuntamos este año a 5 mil millones de pesos de aportes no reembolsables que van a favorecer inversiones por 7 mil millones de pesos en la industria nacional".-Este programa pone a disposición una línea de créditos con bonificación en la tasa de interés a empresas que planeen instalarse, o ya estén asentadas, en parques industriales.-Entre sus beneficios cuenta con Aportes No Reembolsables (ANR) de $3.300 millones totales, $100 millones por proyecto con actualizaciones dinámicas.-A través de estas herramientas se brindan incentivos para enriquecer y diversificar la matriz productiva, profundizar la industrialización en todo el país, crear empleo calificado, aumentar las exportaciones y sustituir importaciones.-Además se priorizan aquellos proyectos que contemplen un impacto ambiental positivo, políticas de género e inclusión y la creación de parques tecnológicos o del conocimiento.- En perspectiva de género financiamos obras para centros de cuidado integral de niños y niñas en primera infancia, salas de lactancia, un proyecto de reciclaje con cooperativas de mujeres, y diferentes proyectos de capacitación en temáticas de género e inclusión.-En el transcurso de 2020 y 2021, la iniciativa entregó aportes no reembolsables para financiar más de 67 proyectos, en 21 provincias, por más de 3.656 millones de pesos en inversión.-Este año, con esta revalidación, se van a financiar otros 40 parques industriales, de los cuales algunos son nuevos y otros realizarán ampliaciones.-Al momento, ya se crearon más de 52 mil puestos de trabajo industriales.-También se creó el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI), para recolectar y sistematizar información de los parques y las empresas radicadas en ellos. El objetivo es determinar la situación actual de los mismo, mejorar el diseño de las políticas públicas y evaluar las políticas implementadas.