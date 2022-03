Confirmaron que habrá un bono para jubilados y pensionados nacionales

El Gobierno confirmó que habrá un bono para jubilados y el presidente Alberto Fernández será el encargado de anunciar los detalles de la iniciativa antes del fin de semana. Así lo informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.Al ser consultada sobre el tema, la vocera respondió: "Sí va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, con el ministro de Economía, Martín Guzmán"."Va a ser anunciado en las próximas horas por las personas que están a cargo del tema y el Presidente de la Nación (Alberto Fernández)", añadió.La portavoz presidencial explicó que "los detalles respecto al bono se están trabajando en este momento", por lo que aclaró: "No me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo la implementación"."Esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más", insistió, respecto al anuncio oficial de la suma que recibirán los jubilados.Asimismo, Cerruti indicó que el bono pretende que "no se retrase la jubilación con respecto a la inflación" y sostuvo: "Hay que tomar medidas también y el Gobierno analiza todas las posibilidades para que el sueldo de los trabajadores alcance no sólo para cubrir la canasta básica sino para tener una vida digna"."En la puja distributiva, los empresarios tienen que ganar, pero los trabajadores tienen que poder cubrir su canasta, vivir bien y ahorrar. Es el objetivo y se van a tomar medidas para que se fortalezca. El bono de los jubilados va en ese sentido", afirmó.

Economía Sostienen que el bono alcanzaría no solo a las jubilaciones y pensiones mínimas

El Gobierno ya había recurrido al otorgamiento de bonos extraordinarios para jubilados y pensionados con los menores haberes de la escala en 2020 y 2021.Para el trimestre diciembre 2021-febrero 2022, el ajuste fue de 12,11% y la inflación acumulada en el mismo período fue del 12,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).El incremento de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales para el trimestre marzo- mayo de este año es de 12,28%.El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) realizó una estimación del costo fiscal que tendría un eventual bono de $10.000 a jubilados, de $7.000 para beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo, el ya anunciado de $6.000 para quienes cobran el Plan Potenciar Trabajo y una actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar para el resto del año.Todos esos recursos adicionales representarían una erogación de $138.000 millones, equivalentes al 0,18% de Producto Bruto Interno (PBI), según el último informe de la entidad.