Bordet sobre coparticipación: “esperamos que no se pierda el espíritu federal”

Política Gobernadores respaldaron a la Casa Rosada por la coparticipación de la Ciudad

El Gobierno nacional logró el apoyo de Gustavo Bordet y otros 18 gobernadores en el marco de la pelea por los fondos de la coparticipación que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires y que debe resolver la Corte Suprema.que “fue un tema muy claro. Cuando asumí como gobernador en 2015, a los pocos días el presidente Macri, aumentó, por decreto, la coparticipación a la Capital Federal, que pasó de 1.4 a 3.75. Esto retrotrajo otras transferencias indirectas de recursos a las provincias. En ese momento, yo me manifesté en contra ya que es el distrito con mayor cantidad de recursos que vulneraba los derechos federales de toda la provincia”.Actualmente, el presidente Fernández “quiere eliminar ese decreto y le pedimos a la Corte Suprema que, en esta mediación, prime la racionalidad y no se perjudique el espíritu federal”.Al respecto, el gobernado destacó el acuerdo y señaló: “siempre manejamos bien los caminos del trato. A través del diálogo les pedimos que mientras dure la negociación no se hagan paro y eso lo conseguimos al final. Pudimos llegar a un trato que me satisface mucho, porque el salario docente y el general de los empleados de la provincia, va a superar la inflación”.