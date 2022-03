Gobernadores respaldaron a la Casa Rosada por la coparticipación de la Ciudad

El Gobierno logró hoy el apoyo de 19 gobernadores en el marco de la pelea por los fondos de la coparticipación que mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, que está pendiente de resolución en la Corte Suprema.En una reunión celebrada en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, los mandatarios provinciales acordaron enviar una nota a la Corte Suprema para dejar en claro cuál es su postura en medio de la puja.También, el vicegobernador Antonio Marocco (Salta) y el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende.De manera virtual, estuvieron presentes el jefe de Estado de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.En la explanada de Casa Rosada, De Pedro sostuvo que el encuentro había sido pedido por los gobernadores para conocer "el estado de situación del juicio que se lleva en la Corte Suprema por el exceso de los fondos que fueron transferidos a la Ciudad en el marco del traspaso de la policía federal"."Recordemos que los fondos transferidos por Mauricio Macri a la Ciudad para el traspaso es más del doble que el costo de la Policía Federal. Es la discusión que hoy está en la Corte. Como Gobierno estamos garantizando el funcionamiento del traspaso", resaltó el ministro del Interior, que negó que se trata de una "quita", ya que "es la recuperación del exceso de fondos".Por los gobernadores, el chaqueño Jorge Capitanich sostuvo: "Vamos a defender nuestros recursos. No puede haber una injerencia indebida vulnerando la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. No vamos a ceder de ninguna manera las banderas de federalismo. Vamos a interponer la acción como amicus curiae de la corte para funda nuestra visión con respecto a este tema".Señaló que se habla de "500 mil millones de pesos en valores constantes desde 2016 a la fecha", al tiempo que detalló que en las provincias tienen que "financiar su seguridad pública, pero el 28% de los recursos están acá en la Ciudad de Buenos Aires".El santiagueño Zamora fue de los más duros, al acusar a la Ciudad de "robar" los fondos a las provincias."Nos hubiera gustado que la audiencia del juicio que la Ciudad puso a la Nación sea pública, para que todos sepan que la Ciudad de Buenos Aires nos ha robado al país durante la era de Macri más de 500 mil millones de pesos, indebidamente, por un decreto que el propio ministro del Interior, que a pocos días de asumir reconoció que fue un error y que lo iban a derogar, lo modificaron, es consolidar un atropello al federalismo", enfatizó.El gobernador de Santiago del Estero advirtió que si la Corte falla a favor de CABA se "destruirá el federalismo"."Qué vergüenza este federalismo que se está destruyendo si la Corte llegara a fallar en favor de la Ciudad. Me niego a pensar que la Corte haga esto a las provincias, que somos preexistentes que dimos la vida para defender y constituir a esta Nación", recalcó Zamora.A su turno, el santafesino Omar Perotti consideró que "el país debe estructurarse en el cumplimiento de las instancias de coparticipación debidamente definidas" y, en caso de haber modificaciones, la vía no es la judicial."Aún reconociendo el aporte para cumplir con los gastos de seguridad en capital, debemos recuperar esos fondos de la nación, porque en la misma materia de seguridad somos muchas provincias las que necesitamos apoyo", sostuvo Perotti.