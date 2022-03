La Mesa de Enlace buscará hoy el apoyo de senadores de la oposición

Los dirigentes de las entidades rurales que integran la Comisión de Enlace volverán al Congreso de la Nación y serán recibidos por varios senadores de la oposición. Si bien la agenda completa aún no está definida y es probable que se coordinen nuevos encuentros en el transcurso del día, a partir de las 12 los dirigentes se reunirán con importantes referentes de Juntos por el Cambio, como Carolina Losada, Alfredo Cornejo y Alfredo De Angeli e incluso se concretaría una reunión con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alberto Weretilneck.



El campo intentará captar la atención de los senadores y de la oposición política en su conjunto ya que pretende instalar el debate acerca de la constitucionalidad o no de las retenciones y al mismo tiempo, dejar en claro que la potestad para fijar esos tributos pertenece al Poder Legislativo.



En diálogo con Ámbito Financiero, Pablo Cervi, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Provincia del Neuquén, aseguró que “el Poder Ejecutivo perdió la posibilidad de definir las retenciones”. “Por ahora se espera una definición de la Justicia luego de la presentación que hizo una de las entidades del campo, pero se trata de una discusión que habría que dar porque a partir de la caída de la Ley de Presupuesto, el Congreso es el único que puede fijar retenciones. Sin embargo, al no haber comisiones conformadas y tampoco haber bicameral, no se puede comenzar ningún debate”, argumentó.



El proyecto que menciona Cervi es el que ingresó el 18 de marzo el diputado nacional por San Luis, Alejandro Cacace, quien además acaba de presentar otro, bastante polémico, en el que plantea “dolarizar” la economía. En cuanto a lo propuesto sobre el tema retenciones, el legislador radical describe que “cualquier alícuota para cobrar derechos de exportación que se fije o haya fijado para regir a partir de 2022, sin una ley del Congreso que las establezca es inconstitucional”.



De todo esto se hablará hoy en el Senado, donde una vez más el campo será protagonista. En diálogo con este diario, el senador por la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Angeli, aseguró que se debe trabajar en una agenda legislativa en la que se tengan en cuenta las preocupaciones que tiene el sector productivo, tales como el manejo del fuego, los humedales, la Ley de Warrants, la de semillas, una ley que modifique las condiciones laborales para el sector de las economías regionales y sin dudas una ley que permita reducir las retenciones gradualmente”.



En cuanto a ese punto en particular, el senador precisó que “deberían bajar de a poco, porque no se puede tomar una decisión abrupta”. Y consideró: “Necesitamos una política de Estado para que el sector agropecuario tenga previsibilidad, independientemente del gobierno de turno”. Vale recordar que la Ley de Desarrollo Agroindustrial, que oportunamente presento el oficialismo y que debía tratarse en sesiones extraordinarias, goza de estado parlamentario. Si se aprobase, sería una bocanada de aire fresco ya que otorgaría beneficios fiscales e impositivos. La idea del sector es que, llegado el momento en que comiencen los debates vinculados al agro, exista el apoyo político para impulsar los cambios que consideran imprescindibles para lograr el desarrollo agroindustrial que el campo reclama.