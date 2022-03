Fernández afirmó que “el mayor problema que tenemos que es la inflación”

Terapia de grupo

Desigualdad

Pandemia y capitalismo

El Presidente Alberto Fernández cerró hoy otra de las ediciones del Consejo Económico y Social en el que se presentó la agenda productiva federal del Gobierno de cara a 2022.Ante un auditorio colmado por representantes empresariales, sindicales y sociales, el mandatario hizo referencia a la problemática de la inflación que azota al país y pidió construir "una terapia de grupo" en el que prime el diálogo entre las partes para hacerle frente.Asimismo, culpó a la guerra "entre los poderosos" del número inflacionario de 2022."Argentina tiene urgencias, y las urgencias tenemos que resolverlas. Ahí lo veo a Roberto (Feletti) que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos que es la inflación, que en gran medida es problema nuestro", dijo el Jefe de Estado.En la misma línea, afirmó que "es cierto que la inflación se complica por el escenario internacional”."Tuve una primera charla con amigos de la UIA y la CGT y les planteaba miren, hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, algunas veces nos bombardearon, por qué no nos sentamos en una mesa para contarnos qué nos pasa, hagamos una especie de terapia de grupo y encontremos una solución dialogada", sostuvo el mandatario.Además, explicó: "Ayer hablaba con Martín (Guzmán) y de los 50 puntos (de inflación) deben haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto, pero hay 40 que son nuestros".Durante su discurso en el Centro Cultura Kirchner (CCK) el mandatario pidió "un cambio" de régimen que posibilite avanzar en acortar las brechas de la desigualdad social, garantice la igualdad de género y atienda las problemáticas del cambio climático que impactan en la Argentina."Venimos de hacer dos años planteándole al mundo que el mundo no es justo. Debimos atravesar un tiempo en el que esa desigualdad e injusticia quedó revelada ante nosotros. El virus atacó a todas las economías del mismo modo", aseguró Fernández de cara a un auditorio colmado.En otro tramo de su discurso, Alberto Fernández afirmó que la pandemia de coronavirus “puso en evidencia la lógica de la especulación financiera y la importancia de la inversión financiera que quedó en pie” tras la emergencia sanitaria, y llamó a construir “otra realidad para la economía global”."Queremos un capitalismo que invierta, dé trabajo y genere desarrollo", dijo el mandatario.“No se puede seguir viviendo” en el mundo anterior a la pandemia de coronavirus, planteó que debe haber “una mejor distribución de los recursos” y aseguró que el impacto de la crisis sanitaria global “golpeó a todas las economías por igual”."La pandemia puso en evidencia la inutilidad de la lógica de la especulación financiera, porque todo desapareció en un minuto. Si el mundo se recupera es porque la inversión productiva sigue en pie", sostuvo Alberto Fernández."¿Qué más necesita la humanidad para darse cuenta de la injusticia? ¿No nos alcanza tanta muerte para decir cambiemos? Parece que la humanidad no aprende", cuestionó.