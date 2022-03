Paritaria docente: la opinión de los gremios, tras el acuerdo con el Gobierno

La reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios docentes concluyó con un acuerdo salarial para este año. Se acortaron los tramos de aumentos y se pautó un análisis de la inflación en agosto para que los salarios superen la variación inflacionaria.En este sentido, destacó que “en este momento pasamos a un cuarto intermedio nos volveremos a reunir en agosto, y habrá un monitoreo constante de los aumentos. Creemos que es un buen acuerdo porque no es anual y se seguirá discutiendo”.“Aspiramos que en la paritaria de agosto se siga discutiendo salarios para no perder con la inflación”, sumó Pagani.El secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, por parte, comunicó: “El gobierno respondió a la mayoría de los requisitos y pedidos, y lo único que quedó pendiente, que no era un condicionamiento para firmar el acuerdo, pero sí queremos que continúe en la discusión paritaria es el 16% pendiente del 2020 para que, en agosto, cuando se reanude la negociación, el gobierno traiga una hoja de ruta sobre cómo se recompondría esa deuda entre la inflación y lo que abonó el gobierno”.Asimismo, anunció que “el gobierno se comprometió a poner en funcionamiento las comisiones de servicio, que son las condiciones laborales, que estaban frenadas hasta tanto se resolviera el tema salarial”.En relación a los tramos del 45% de aumento, Varela evaluó: “Estamos lejos de agosto y recién ahí podremos decir si es favorable o alcanzó reparo”. En ese sentido bregó “analizarlo en función del avance de la inflación”.En tanto, la secretaria general de UDA, Mirta Raya, dijo: “Por el bien de los docentes y la continuidad pedagógica de los chicos hubo acuerdo salarial”, y agregó que “el Consejo General de Educación accedió a los porcentajes solicitados”.Por su parte, la secretaria general de SADOP, Alejandra Frank, indicó que “obtuvimos el porcentaje que solicitamos y se acortaron los tramos”. Asimismo, destacó que “quedó pendiente el 16 por ciento que reclamamos del 2020 y en agosto se verá la posibilidad de tratar este recupero”.