Oliva sobre reelección en Intendencias: “Tiene que ser consensuada entre todos"

Política Bordet define agendas de gestión con los intendentes justicialistas entrerrianos

El intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, fue uno de los mandatarios municipales que participó del encuentro que el gobernador Gustavo Bordet mantuvo con los miembros de la Liga de Intendentes del Partido Justicialistas.el programa que se emite por. Es que el intendente es uno de los que no tendría la posibilidad de reelección por haber cumplido su primer mandato como viceintendente en la gestión anterior de José Lauritto, según así lo establece la Constitución de 2008.La cláusula constitucional para intendente y vice, en su artículo 234, dice: “Durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo más y luego sólo por períodos alternados”.El término “recíprocamente” es lo que desde el sector consultarían a la Justicia provincial para que establezca respecto a cómo debería ser la reelección en las Intendencias. De acuerdo a lo que reveló Oliva, “la ministra Romero sugirió que la Justicia dé certeza para los legos de lo que quiere decir nuestra ley”.“Hay muchos intendentes que han sido vice, como en mi caso, pero consensuadamente tendrá que estar de acuerdo todo el arco político de los distintos partidos que componen el espectro que gobierna la provincia, más la oposición, de un acuerdo para que esto sea lo consensuado entre todos”, sostuvo Oliva.Según lo que reveló el mandatario municipal de la costa del Uruguay, en la reunión no se habló de la modificación de las PASO. “Bordet planteó que habrá internas en nuestro espacio y que se respetará el cupo por la minoría que no está establecido en qué porcentaje”, anunció.Respecto al caso particular de Oliva, se recordará que éste se alzó en 2019 en una interna de siete precandidatos en Concepción del Uruguay. Es por eso que, para él, las PASO, no son una instancia que reste al debate electoral: “En mi caso, las PASO legitimaron mi aspiración y la confirmaron en la General”, sentenció.Al preguntarle a Oliva si éste caminaría el departamento Uruguay en caso que se le rechace la posibilidad de la relección, éste explicó: “En 2015, Lauritto me invitó a su proyecto, me sedujo y fui, después armé mi proyecto para la ciudad y creo que quien arme la provincia en mi espacio quizás quiera tener en cuenta lo que hicimos en Uruguay”.“Seguramente, en el armado de mi departamento y mi ciudad, quizás me corresponda o habré logrado la potestad de sentarme en una mesa y organizar la mejor oferta electoral que tengamos en la ciudad y el departamento”, destacó al mostrarse “dispuesto a aportar a ese proyecto que permita que el Justicialismo siga siendo la opción de gobierno en Entre Ríos, con lo que se decida desde el arco político de mi partido”.“Como Uruguay, mi primer trabajo en este tiempo es lograr, en lo que hace al PJ y con los otros integrantes del frente, que quizás podamos tomar la decisión de ir hacia el candidato que Bordet sugiera o el que analicemos que a La Histórica la beneficie”, cerró.