Aporte solidario a sindicatos: "Será por única vez", destacó UPCN

Política Aplicarán descuento a estatales no afiliados como aporte solidario a sindicatos

la secretaria General de UPCN, Carina Domínguez

Los trabajadores de la Administración Pública harán un aporte de sus salarios de marzo a raíz del acuerdo paritario al que llegaron los gremios el 22 de febrero último. Será por única vez y en beneficio de los dos gremios que participaron de la negociación paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).En ese último acuerdo salarial alcanzado en la reunión del 22 de febrero del 2022, fue pedido por una de las partes hacer operativo el artículo 92° de la Ley N° 9.755 -Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos-. Ese artículo prevé cuotas de solidaridad a cargo de los empleados, con validez obligatoria tanto para afiliados como para no afiliados y a favor de las asociaciones participantes de la negociación colectiva. “Las cláusulas de los acuerdos por las que se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los empleados y a favor de la asociación participante en la negociación, tendrán validez tanto para los afiliados como para los no afiliados, en los términos de la Ley Nº 23.551 y de la Ley Nacional de Convenciones Colectivas de Trabajo”, dice esa norma.consultó aque puso relevancia en que “en el acuerdo paritario que se aplicará desde el mes de marzo, tiene una denominada cláusula que establece cuota de solidaridad, esto está fijado en la ley 9755, al igual que otras cuestiones que se fijaron en la paritaria que tienen que ver con la Ley de Empleo Público. Es por única vez un descuento que se le hará a los trabajadores beneficiarios del acuerdo paritario que no sean afiliados a ninguno de los sindicatos participantes de la paritaria estatal”.Esta es una medida que en el ámbito estatal “se va a aplicar por primera vez”, indicó Domínguez al tiempo que agregó que en el sector privado hay antecedentes.Indicó, respecto del alcance, dijo que están comprendidos los trabajadores activos del escalafón general y enfermería.