Fiscal a favor de confirmar procesamiento de "El Presto" por amenazar a Cristina

El fiscal ante la Cámara de Casación Eduardo De Luca dictaminó a favor de ratificar el procesamiento del youtuber Miguel Eduardo Prestofelippo, alias "El Presto", en una causa en la que está acusado de "incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas" y "amenazas" contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.Prestofelippo apeló su procesamiento, dispuesto por una resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba a raíz de expresiones publicadas en las redes sociales sobre la ex presidenta."Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO", había publicado Prestofelippo el 27 de agosto de 2020, mientras se debatía en el Senado el proyecto reforma judicial.Según el fiscal De Luca, "las expresiones que constituyen estímulos, acciones inmediatas, incitaciones directas a las acciones lesivas de terceros, o que son generadoras de peligros inminentes para los derechos de los demás, son perfectamente punibles".El juez de primera instancia Alejandro Sánchez Freytes había sobreseído a "El Presto", pero el fiscal Maximiliano Hairabedian apeló la decisión y la Cámara dispuso el procesamiento."Del mensaje cuestión, se infiere una incitación pública por parte del imputado a apoyar un ´estallido social´, mediante el favorecimiento del uso de violencia en contra de un grupo de personas determinadas y la incitación al odio en contra de éstas, con motivo de sus ideas o pertenencia política", sostuvo el fiscal.Prestofelippo apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Casación, argumentando que una sanción en su contra "colisionaba con el derecho constitucional de toda persona de publicar sus ideas sin censura previa".El dictamen del fiscal De Luca no es vinculante, por lo que la decisión final sobre la situación procesal de "El Presto" la tendrá la Cámara de Casación.