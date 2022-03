El Presidente recibió a una organización internacional de líderes empresariales

El presidente Alberto Fernández recibió este mediodía en la quinta de Olivos a la junta directiva de YPO, una organización sin fines de lucro que reúne a líderes empresariales de todo el mundo, encabezada por su presidente, Anastasios Economou.



Durante la reunión, el mandatario aseguró que "Argentina tiene un sinfín de oportunidades para la inversión y el desarrollo", sobre las que resaltó: "Tenemos la segunda reserva mundial de litio, además de un potencial enorme en la explotación de silicio. Hemos recibido también una inversión millonaria en la Patagonia para producir hidrógeno verde. En Vaca Muerta hay reservas de gas por 50 años".



"Pocos países en el mundo tienen nuestras condiciones para generar energía eólica, y también la producción alimenticia, agropecuaria y cárnica que tenemos" refirió, al tiempo que instó a los participantes: "Yo veo un gran futuro, así que pueden invertir tranquilos".

Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el jefe de Estado subrayó que "despejó muchas dudas", y definió: "Estamos avanzando, ya reestructuramos con los acreedores privados y refinanciamos la deuda con el FMI".



"Fue muy difícil, tuvimos que convencerlos de cambiar la lógica, porque había que garantizar el crecimiento para poder pagar", precisó y reconoció: "No recuerdo ningún acuerdo del FMI con estas características. El Fondo tuvo la culpa de dar un préstamo que sabía que no se podía pagar, lo hizo solo por una razón electoral".



En esa línea, recordó que "Argentina tuvo de 2015 a 2019 una gestión de gobierno que no cambió ninguno de los problemas estructurales del país y nos endeudó de una manera imposible. Cayó la producción, aumentó la pobreza, creció el desempleo".

Pero aseguró que "en 2021 crecimos 10.3 puntos, tenemos récord de exportaciones, la tasa más baja de desempleo en casi una década".



Economou, por su parte, destacó que YPO "busca entender las oportunidades y desafíos de la Argentina para desarrollar una estrecha colaboración" conjunta con el objetivo de, entre otras cosas, "y a partir de la reestructuración de la deuda con el FMI, poder ayudar" al país.

Y precisó: "Queremos entablar convenios en los sectores de energía e industrialización de alimentos".



Young Presidents' Organization es una comunidad internacional fundada en 1950 por el empresario industrial, Ray Hickok, que congrega a más de 30 mil líderes y directores ejecutivos de compañías de 142 países alrededor del mundo.

Sus miembros, que llegan a formar parte de la organización luego de desempeñarse en los cargos de presidente, director general o consejero delegado de empresas valuadas en al menos 20 millones de dólares antes de los 45 años, se reúnen mensualmente en grupos y foros regionales.



El encuentro anual 2022 de la junta directiva de YPO se lleva adelante hasta mañana en Buenos Aires.Acompañó al Presidente el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

Por parte de la junta directiva de YPO participaron además Elizabeth Zucker, Debby Carreau, Ya Ping Chang, Cynthia Cleveland, Rafi Demirjian, Ángel García Cordero, Alan Hepburn, Elizabeth Hutt Pollard, Patrick Imbardelli, Craig Kiggen, Inwon-Park, Hasit Patel, Esmeril Rubagenga, y Thayer Smith.