Bordet se reunió con intendentes de Juntos y avanzaron en obras para municipios

El gobernador Gustavo Bordet avanzó con el Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio en la gestión de obras prioritarias para los municipios. Además, reiteró que desde la provincia no se hace ninguna distinción política, y que “tienen todo para poder conversar y avanzar con el equipo de gobierno”, expresó.La reunión del mandatario provincial y 19 intendentes del foro de Juntos por el Cambio se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones. Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, Bordet explicó que su objetivo es “conformar una agenda de trabajo conjunta” y lograr “la mayor ejecución presupuestaria de obras en los municipios”.Reiteró que desde la provincia no se realiza “ninguna distinción política” y, dirigiéndose a los presentes, ratificó que “tienen todo para poder conversar y avanzar con el equipo de gobierno”. Estaban presentes los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Planeamiento, Marcelo Richard, el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, la titular de Vialidad Provincial, Alicia Feltes y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, Marcelo Bisogni.Durante el encuentro Bordet resaltó la situación financiera de la provincia dado el “ordenamiento fiscal que nos permite tener previsibilidad respecto de la coyuntura económica”.Por otra parte, remarcó los trabajos que se están desarrollando en conjunto con los municipios en “establecimientos educativos, en materia de gas natural y obras viales como accesos a rutas”.También sostuvo que “fortalecimos el sistema de salud”, y puso de relieve la entrega de ambulancias que “vienen a robustecer la red de traslados sanitarios en muchas localidades”.“No hicimos distinción como no lo hacemos nunca”, insistió. Asimismo, puso a disposición el trabajo coordinado en materia de desarrollo social.“Estamos para trabajar en conjunto”, subrayó Bordet. Llamó a aprovechar este año para “hacer mucha gestión y concretar los proyectos que tiene cada ciudad”, y sostuvo que permanece “abierto para cualquier requerimiento”Por su parte el intendente de Crespo Darío Schneider, calificó la reunión como “fructífera”, donde “cada uno pudo expresar que es lo que necesita para su municipio y que el gobernador y su equipo también lo pueda escuchar y tomar nota en cada caso”, precisó.En ese marco, contó que durante el encuentro se plantearon cuestiones puntuales de cada municipio. “Tuvimos la oportunidad que cada intendente pudo expresar lo que necesitaba para su localidad y, por lo menos, armar una agenda de trabajo para este año que es un año también bisagra en nuestras gestiones porque el año que viene ya por ahí las condiciones políticas pueden cambiar”, indicó y opinó: “Creo que este es un año que nos tenemos que dar para gestionar, para poner en marcha proyectos nuevos y llevar lo que todos queremos, soluciones a nuestras localidades”.También, mencionó que previamente al encuentro con el gobernador mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Hugo Ballay. "Así que fue una jornada de trabajo prolongada pero absolutamente necesaria", precisó.En tanto, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, hizo referencia al encuentro mantenido con el ministro de Economía, Ballay y precisó que “estuvimos hablando de las cuestiones financieras y económicas de la provincia, de las proyecciones. Siempre es bueno tener previsibilidad a la hora de administrar como lo venimos haciendo”, aseguró."Hay un panorama de recuperación que esperemos que también se vea reflejado en los números y en el acompañamiento de las obras", concluyó Sarubi.