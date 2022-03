Taty Almeida en Paraná: el 24 de marzo “un pueblo entero demostró tener memoria”

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, se encuentra en Paraná para encabezar una serie de actividades en el marco del mes de la Memoria. En la oportunidad, a través de Elonce se refirió a la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, en Buenos Aires, por el 24 de marzo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.



“Fue un 24 de marzo muy especial porque después de dos años de pandemia, en los que no pudimos salir y no obstante lo recordamos con el pañuelazo, fue estar ahí. Y no fue ninguna marcha partidista, ahí había un pueblo entero que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30.000”, remarcó. En ese sentido, ponderó la presencia de jóvenes y lamentó “la actitud de otros que están mal informados y que destruyeron la estación de subtes a la que nombramos Rodolfo Walsh: le pegaron papeles encima y escribieron `asesino´”.



“Cuando me entero de esas actitudes que dan pena, invitamos a esos jóvenes a que vengan a hablar y que nos escuchen porque el odio no es lo que nos lleva; ellos siembran odio y nosotros, amor. Y siempre que exigimos justicia es legal, jamás justicia por mano propia”, remarcó la referente de DDHH.



Almeida fue recibida por la vicegobernadora Laura Stratta, quien la ponderó como “una referencia y un emblema en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia”. “Que no visite en este marzo tan especial, su pago chico como le dice a Entre Ríos, es un enorme honor y acompañarla en su recorrido es un compromiso que tenemos como Estado en la reivindicación de los derechos humanos, lo que es vital para sostener políticas activas en torno a la memoria”, fundamentó. (Elonce)