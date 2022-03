Bordet recorrió la primera cosecha de kiwis de Entre Ríos

Buena experiencia

El gobernador Gustavo Bordet visitó la primera cosecha de kiwis de Entre Ríos, emprendimiento de Ricardo Yellín, ubicado en la ex ruta 14 en cercanías de Concordia. “La zona de Concordia tiene la particularidad de tener una gran variedad de frutas, no sólo los cítricos dulces como naranja y mandarina, sino también de arándanos, y esta es la primera explotación que se hace de kiwis”, comentó.“Acá la zona de Concordia es una tierra muy generosa para este tipo de cultivos. Hace que se puedan generar variedades y poder proyectar en el futuro producciones que no son las tradicionales”, continuó diciendo el gobernador, quien finalmente sostuvo que “el espíritu emprendedor justamente es lo que anima a poder llevar adelante emprendimientos de este tipo”.Acompañado por el productor y su esposa Mariel Avila, el gobernador recorrió la plantación que estiman en 2023 cosechará 5.000 kilos por hectárea. La fruta lograda puede competir con la importada actualmente de Italia.Por su parte, el productor Ricardo Yellín comentó que “a raíz de un ensayo que se hizo en el INTA y sabiendo de dos o tres personas que estaban haciendo pequeñas fracciones, decidimos empezar con este emprendimiento”.“Este es el cuarto año que llevamos en la plantación y ha sido una buena experiencia”, continuó diciendo Yellín y estimó que este año, por ser plantas nuevas, cosecharán unos 2.000 kilos de kiwis por hectárea. “Esperemos el año próximo llegar a los 5.000 kilos por hectárea y el siguiente a los 15.000 kilos”, acotó.Finalmente, destacó el apoyo del gobierno provincial al emprendimiento. “Empezamos con 2,5 hectáreas y el gobierno nos facilitó un crédito para hacer 1,5 hectárea más y poder lograr una unidad económica”, detalló.