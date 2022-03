Más de 300 productores se concentraron en rechazo a las medidas del Gobierno

Productores rurales se concentraron este sábado en la rotonda de acceso a Chajarí para manifestar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, entre las que se destacan las retenciones a las exportaciones de ciertos productos.De acuerdo a lo que se anunció, propondrán a la Mesa de Enlace Nacional que convoque a una movilización a Buenos Aires “con el fin de visibilizar las problemáticas del sector y que el gobierno rectifique sus medidas y el tono despectivo hacia el campo”.La convocatoria surgió por parte de la Sociedad Rural de Chajarí, y contó con el acompañamiento de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), y demás entidades de la provincia. Participó además un nutrido número de productores locales, regionales y de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.“El campo entrerriano mostró dignidad y un profundo respeto por su actividad, por eso en menos de una semana nos movilizamos en tres puntos de nuestra provincia: en Crespo, en Gualeguaychú y ahora en Chajarí”, sostuvo Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).“Nos revelamos ante el doble discurso, el engaño, la mentira, la falta de respeto constante al campo, a los productores y a nuestra forma de vida. En estos últimos años el Gobierno Nacional no a tomado una sola medida a favor del sector agropecuario: desdoblaron el tipo de cambio, aumentaron las retenciones, intervinieron los mercados, crearon fideicomisos para quitarnos más recursos y como si fuera poco nos ofenden por cadena nacional y nos culpan por la inflación. Por favor, demuestren un poco de humildad, hagan autocrítica y asuman sus propios errores”, indicó.Y agregó: “Los productores entrerrianos aún tenemos gravadas en las retinas el fuego ardiendo en nuestros campos y la brutal sequía consumiéndose gran parte de los cultivos y pastizales. Por eso nos indigna, que en un marco aún de Emergencia Agropecuaria el Gobierno Provincial este analizando aumentos impositivos que van del 50 al 60%. Hacerlo es no entender la actividad, no mostrar sensibilidad ante la catástrofe y castigar una vez más al campo entrerriano, el más gravado de toda la región”.“Nos produjo tristeza escuchar a nuestro Gobernador agradecer al Presidente de la Nación su ayuda al campo. Sentimos que lo hizo a título personal, porque nosotros no entendemos que nos haya ayudado, más bien todo lo contrario, sus iniciativas políticas han sido siempre contra los productores y el sector agropecuario. Hubiera correspondido que el Gobernador le planteara nuestra realidad, cruda y llana, el ahogo fiscal que padecemos, la Emergencia Agropecuaria que transitamos y el destrato que sufrimos de sus propios funcionarios. Hubiéramos querido que adopte un rol similar a los Gobernadores de Santa Fe, Córdoba o Corrientes, que se expresan y actúan en defensa franca de sus provincias y sus productores”, apuntó Etchevehere.Entre los dirigentes nacionales que se encontraban presentes, se destaca a Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de la Nación. También presenciaron el acto el senador provincial Rubén Dal Molín, los diputados nacionales Gabriela Lena y Pedro Galimberti, el intendente chajariense Marcelo Borghesan, el senador nacional Alfredo De Ángeli, y otros.“El campo de Entre Ríos le transfirió en los últimos dos años, exclusivamente en concepto de retenciones, más de $ 100.000 millones al Gobierno Nacional. Sin embargo, a la hora de refinanciar sus pérdidas y reconstituir algo de su capital de trabajo luego de los voraces incendios y la histórica sequía, el gobierno anuncia que asistirá a los productores con un monto crediticio de tan solo 0,8% de esos fondos. Se parece más una medida para los medios de comunicación que para los productores de carne y hueso”, indicó el dirigente ruralista.“Días atrás vimos una vez más como los hechos de la realidad contradicen las palabras vacías de los funcionarios. Luego de las desafortunadas palabras de Feletti, los paranaenses presenciamos en nuestras calles como una larga comitiva del Presidente Fernández era encabezada por una moderna y nueva 4x4 con vidrios polarizados. La misma con la que el gobierno nacional intentó desprestigiar al campo y su trabajo. Seguramente por esa misma contradicción muchos saludaban su paso con fuertes silbidos de rechazo”, sintetizó el titular de SRA.“Por todo ello, desde el campo entrerriano continuaremos alzando la voz, nos seguiremos manifestando, no convalidaremos ninguna medida contra los productores y menos aún entregaremos nuestra dignidad. Y mantendremos la propuesta a la Mesa de Enlace Nacional para que convoque a una movilización a Buenos Aires con el fin de visibilizar las problemáticas del sector y que el gobierno rectifique sus medidas y el tono despectivo hacia el campo”, cerró.