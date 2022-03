Frigerio: “La luz de esperanza que generó la última elección hay que sostenerla”

La 25° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur se vive desde este viernes y hasta el domingo 27 en la localidad de Maciá, con una variada agenda de actividades y una cartelera artística para disfrutar de las noches durante la celebración.



El diputado nacional Rogelio Frigerio se acercó a Maciá para disfrutar del evento. Definió que esta exposición como “la más importante, por lo menos del Mercosur”.



“Es bueno ver gente que, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las angustias, sigue apostando por la producción, el trabajo, y que confía en el potencial de nuestra provincia, lo que me da una enorme satisfacción”, aseguró a Elonce.



Asimismo, definió que “más allá de los negocios que se están cerrando en el sector apícola, hay mucho para ver en este evento, hay mucho para recorrer, que fomenta también el turismo que es otra pata importante de la generación de empleo provincial”.



“Muchos me dicen que esta provincia no contiene a sus hijos y por lo tanto quieren emigrar. Pero a pesar de todo eso, nadie baja los brazos, nadie cree que está condenado a vivir de esta manera para siempre. La luz de esperanza que generó la última elección hay que sostenerla y yo creo que eso se sostiene estando cerca de la gente, estando en el territorio, estando con los vecinos, con los emprendedores, con los comerciantes, con las Pymes, con los productores en general y trabajando en un futuro para tener un proyecto superador a lo que estamos viviendo”, puso relevancia le legislador.



Al mismo tiempo, apuntó: “Este no es un año electoral. No es este un año en el cual la gente quiere ver a los dirigentes políticos preocupados por el lugar que van a ocupar más adelante, no quiere vernos enfrascados en luchas de poder ni de liderazgos; nos quiere ver trabajando en los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos y parte de eso se logra estando muy cerca de la gente, cerca de los que producen, de los que generan, de los que dan trabajo y también de los trabajadores. Eso intento hacer”. Elonce.