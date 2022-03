Bordet visitó el lugar de la piedra fundacional de la represa de Salto Grande

Erigido originalmente en 1947, está ubicado en lo que hoy se conoce como Paraje Ascona, departamento Federación, y fue visitado hoy por el gobernador Gustavo Bordet.



También se puso en valor la baliza original situada en la península de Paraje Ascona.



El mandatario recordó que a la “piedra fundacional en 1947 la colocó el presidente Perón con el presidente Luis Alberto Herrera de Uruguay para la construcción de la represa de Salto Grande”.



En la ocasión, el titular de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Luis Benedetto, sostuvo que "hoy tenemos la obligación de llevar adelante la renovación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande después de 40 años de funcionamiento al 100 por ciento".



Señaló que en el convenio firmado en 1946 no sólo señalaba "la producción de energía eléctrica, sino también el desarrollo de la región, y sabemos que es uno de los principios fundamentales junto con la producción de agua potable". Luego mencionó que "en materia de desarrollo en estos años se han hecho cosas, y es una de las prioridades y responsabilidades que hemos asumido como gestión"



"Junto al gobernador y el presidente Alberto Fernández hemos puesto el objetivo de acompañar ese desarrollo en la región, sobre todo en los departamentos Federación y Concordia", resaltó Benedetto.



En tanto, el delegado argentino ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Héctor Maya, cuyo padre, ex gobernador de Entre Ríos, estuvo presente en el acto del 27 de abril de 1947, donde se colocó la piedra fundamental de Salto Grande que el monolito representa.



Maya señaló que "en aquella fecha mi padre no debe haber soñado que después de tantos años íbamos a hacer un reconocimiento a un hecho tan importante. Lo hago no sólo desde una visión personal y afectiva, sino que traigo a colación que este momento es fundacional en el gobierno de Gustavo Bordet, porque a partir de la conducción que él ha delegado en Salto Grande junto con el presidente Alberto Fernández, enfrentamos una instancia importantísima, que es la renovación de los 40 años de funcionamiento".



“Tal vez la gestión de Bordet pueda dentro de 30 o 40 años ser mérito de un recordatorio porque hicimos las cosas bien para Entre Ríos y la represa siga funcionando en forma positiva para el bien de todo el país", acotó.



Recordó que en el gobierno de Don Enrique Tomás Cresto se inició la obra, "que ha tenido un resultado muy importante para el destino del país, para el progreso, para la electricidad; y creo que esto es la razón de la oportunidad de gobernar, que es otra cosa gobernar sino una oportunidad que te da la comunidad para que se traslade en el bien de todos los que te han elegido".



"Por eso, considero fundamental y fundacional esta decisión del gobernador Bordet y del presidente Fernández en iniciar la etapa de renovación", cerró.