"Fortalecemos nuestra política en turismo social como un derecho", afirmó Bordet

Política Bordet visitó el lugar de la piedra fundacional de la represa de Salto Grande

"Este espacio está destinado al turismo social con todas las normas de accesibilidad para instituciones integradas por niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Todas las personas tienen el derecho a acceder al turismo, a la recreación y a disfrutar de experiencias colectivas", expresó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar las obras de puesta en valor del Centro Recreativo "María Isabel de Orcoyen", de Paraje Ascona, en el departamento Federación.El lugar, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad termal y a orillas del río Uruguay, cuenta con bungalows completamente equipados, salón de usos múltiples, comedor y pileta.Quienes lo visiten podrán disfrutar del ocio y de actividades recreativas en un ambiente diferente al que residen, como así también actividades en las que adquirirán conocimientos históricos, culturales, y la valoración de nuestros recursos naturales.Durante el acto, Bordet firmó también un acta acuerdo para la construcción de viviendas, y entregó decretos para obras de saneamiento y para el hospital San José de Federación. Estas obras prevén una inversión de 312 millones de pesos aproximadamente.En ese marco, el gobernador Bordet habló de la vieja y la nueva ciudad de Federación al mencionar "ese proceso tan cambiante para los vecinos con el desarraigo y el volver a una ciudad completamente distinta. Se refirió a "la capacidad de resiliencia de los vecinos para sobreponerse y transformar su lugar" y los felicitó por los 43 años de la ciudad, al tiempo que destacó que fue el ex gobernador Jorge Busti quien "tuvo la visión de poder generar un espacio para turismo social en este lugar que en ese momento estaba intrusado, mal utilizado, y se pudo desarrollar esta obra"."Lamentablemente después no hubo mantenimiento, y nos tocó poner en valor este predio", continuó diciendo el gobernador y tras ello agradeció al ministro de Turismo de la nación, Matías Lammens, por el apoyo prestado. Valoró que se logró la obra por el esfuerzo conjunto del gobierno nacional, la CTM, el gobierno provincial y la municipalidad de Federación que será la encargada del mantenimiento y de llevar adelante la logística.En ese marco, consideró que "cuando todos nos ponemos de acuerdo en acompañar un proyecto, éste puede salir y así podemos tener este lugar tan lindo para turismo social, que cuenta con 60 camas para albergar a chicos, adultos mayores y todo quien quiera venir para hacer campamentos, contar con una pileta con accesibilidad para personas discapacitadas y disfrutar de un entorno magnífico a la vera del lago"."Estamos generando turismo social dentro de la provincia", dijo y recordó que además se habilitó el complejo del Túnel Subfluvial, en Paraná, con lo cual se podrá hacer un intercambio de alumnos de las costas de los ríos Paraná y Uruguay.Hizo notar luego que "habitualmente cuando recorro en la provincia escuelas, muchos chicos del último año de primaria o de secundaria me dicen que no tienen a dónde ir de viaje de estudios. Este es un lugar lindo para poder tener el esparcimiento necesario", remarcó."Para realizar turismo social nuestros chicos tienen que ir a Chapadmalal o a Río Tercero; y teniendo lugares tan lindos podemos generar esa movilización interna de turismo social y ocupar estos lugares", afirmó.Y agregó: "Esto es algo que beneficia a nuestros chicos, a nuestros abuelos y hace que podamos contar en la provincia con un lugar de estas características que ofrezca la parte recreativa, lúdica y de campamentos, porque no sólo es para pernoctar, sino también para venir durante el día y tener una jornada para compartir e interactuar, lo cual sin duda nos hace a todos mejores personas".Finalmente, dijo que "estas obras son fruto del trabajo que venimos llevando adelante con el municipio", como el hospital San José, "en el que trabajamos y hemos llegado con cuatro ambulancias hace un mes al departamento y ahora con la refacción integral del edificio; así como la obra de desagües pluviales, que era prioritario".Acompañaron al gobernador Gustavo Bordet, el intendente de Federación, Ricardo Bravo; la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci; las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira; y sus pares de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la secretaria Juventud, Brenda Ulman; el presidente Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Luis Benedetto; los legisladores Rubén Dalmolín y Vanesa Castillo; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; presidentes municipales de distintas localidades, funcionarios provinciales, municipales y autoridades de las fuerzas de seguridad; autoridades educativas y de salud de la CTM y de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) e instituciones de la comunidad; docentes y alumnos, entre otros.El turismo social como política públicaEn tanto, la subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci, señaló que "este trabajo se concretó por la prioridad que desde el gobierno nacional estamos teniendo en materia de políticas de turismo social. Nosotros tenemos nuestros complejos, Chapadmalal, Embalse, donde estamos haciendo una inversión histórica en su recuperación, pero también tenemos una mirada en todo el país, en cada provincia, y Federación es uno de esos lugares que puede tener su oferta de turismo social"."La política de Turismo Social en nuestro país, nos tiene que llenar de orgullo; se originó durante el primer peronismo, donde se pensaban complejos a lo largo y ancho del país. Algo de eso queremos recrear, que es dar la oportunidad de que cualquier persona, independientemente de sus condiciones de ingreso, físicas o lo que sea, pueda tener derecho a acceder al turismo, a la recreación, al descanso, actividades que también son experiencias de aprendizaje y de construcción colectiva", subrayó.Luego señaló: "Para nosotros es una alegría poder estar acá; y esto recién empieza, estaremos también acompañando y colaborando en todo lo que desde nuestro Ministerio de Turismo y Deportes podamos brindar para que este lugar sea disfrutado y conocido por los entrerrianos y también por cualquier argentino que quiera venir".Decisión políticaA su turno, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, expresó: "Celebramos haber llegado a esta instancia de inauguración de la puesta en valor del Complejo y en este sentido es importante destacar la decisión política del gobernador de pensar el desarrollo social y humano en todas sus dimensiones. La inversión que realizamos en esta obra dedicada al turismo social se hizo con el convencimiento de que todas y todos tenemos derecho al esparcimiento y a la recreación", manifestó la ministra Paira.A su vez, al referirse al proceso de trabajo, la titular de Desarrollo Social destacó: "Esta puesta en valor es fruto del trabajo articulado con muchas áreas que se pusieron al hombro el proyecto y con quienes pensamos las diferentes propuestas que tendrá, entre ellas la Nación, CTM, el municipio, y la Fundación del IAPSER, entre otras. Estamos convencidos de que no hubiera sido posible el trabajo en soledad, por eso nos emociona también saber que este espacio tan querido por la comunidad vuelve a abrir sus puertas a niñas, niños, adolescentes y personas mayores de toda la provincia".Momento especialPor su parte, el intendente de Federación, Ricardo Bravo, dio la bienvenida a las autoridades presentes y dijo que "es un momento muy especial en este día que estamos cumpliendo 43 años de nuestro nuevo emplazamiento, recibir al gobernador de la provincia en este lugar donde hemos trabajado fuerte junto a la ministra de Desarrollo Social, a Luis Benedetto y a Mariel Ávila que estuvo siempre al tanto de todos los avances"."Estoy muy contento de poder estar acá inaugurando este lugar precioso", resaltó y agradeció al gobernador "la decisión política de refaccionar y reconstruir nuevamente este espacio para nada más ni nada más que direccionarlo al turismo social, y nosotros, a través del municipio, llevar adelante el turismo de pesca, que a muchos le gusta y que va a ser una diversificación más para nuestra ciudad en materia de turismo".Durante la jornada se firmó un convenio de colaboración entre la provincia, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Municipalidad de Federación, que dejó reinaugurado el complejo recreativo del Paraje Ascona.El Centro recibió del Ministerio de Turismo de Nación una camioneta para uso interno.