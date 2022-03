Gobierno y gremios docentes retoman hoy la paritaria salarial: qué pedirá Agmer

Política Agmer no definió ninguna medida de fuerza y dio a conocer una contrapropuesta

La Secretaría de Trabajo, notificó a los cuatro gremios docentes y a las autoridades del CGE a retomar las negociaciones paritarias. La reunión será hoy, a las 11 en la sede laboral.Al respecto, Agmer anunció que solicitará:“Nos vamos a sentar nuevamente para evaluar esos puntos que ellos solicitan", hizo saber.Además, rescató "la decisión del congreso del gremio docente no determinó ninguna medida de fuerza en lo inmediato porque es muy difícil acercar posiciones y dialogar si los chicos no pueden ir a la escuela por medidas gremiales".El ministro resaltó que "siendo muy respetuoso de las medidas, de los derechos de los trabajadores también pensamos en los chicos, en la educación pública que no sea cada vez más distante a la privada".Entonces "con la mayor responsabilidad, como lo hacemos siempre, vamos a sentarnos, vamos a analizar cada uno de los puntos solicitados, pero también reconocer esta decisión de que sea con los chicos en la escuela".