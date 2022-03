Fernández y Bordet lanzaron "Creando en Territorio", junto a estudiantes

Una juventud mucho mejor

Reunidos con jóvenes de centros de estudiantes de escuelas secundarias entrerrianas, el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet presentaron Creando en Territorio, el programa de la Subsecretaría de la Juventud que apunta a financiar proyectos de jóvenes en sus comunidades.“Cuando el gobierno de Entre Ríos promueve los centros de estudiantes está promoviendo la solidaridad estudiantil para que crezca la comunidad estudiantil”, sostuvo el presidente Alberto Fernández. Y cuando el gobierno provincial o el nacional “dan becas para que alguien estudie, le da oportunidades a los que no las tienen. El mérito es muy importante, pero el mérito exige que todos tengan las mismas posibilidades”.Del encuentro que se desarrolló en el marco del lanzamiento del Programa Creando en Territorio en el centro Provincial de Convenciones de Paraná participó la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; la subsecretaria de la Juventud de entre Ríos, Brenda Ulman y la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), Macarena Sánchez; ministros, funcionarios, legisladores nacionales y provinciales.En el acto de lanzamiento participaron cientos de estudiantes de 20 escuelas públicas, privadas, Técnico Profesional y Jóvenes y Adultos de Paraná, Paraná Campaña y Bovril.Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet dijo que fue una jornada en la que se pudo “interactuar y charlar”, con las juventudes. Además, dirigiéndose a los presentes, remarcó la posibilidad de que “conversen con el Presidente. A mí me suelen ver bastante más seguido".El gobernador precisó que Creando en Territorio es “un programa de financiamiento a proyectos de Centros de Estudiantes, tanto secundarios como terciarios”. Sostuvo que el objetivo de su gobierno es "integrar a las comunidades educativas con la sociedad, con las necesidades donde está enclavada la escuela”, y explicó que ese trabajo ayudará a “resolver muchos problemas".En este sentido, Bordet le contó al Presidente que "en Entre Ríos funciona un Instituto Becario Provincial, que se financia con el 2 por ciento que se le cobra al ejercicio de profesiones liberales”, y que “posibilita que se den 40.000 becas a chicos de todo el territorio de la provincia para poder estudiar". Agregó que "es un programa de política pública que hace muchos años que esta instaurado, que ayuda a que muchos chicos y chicas puedan terminar la escuela".El mandatario recordó que fue profesor durante 14 años en escuelas secundarias en Concordia. "Simplemente decirles que he visto cómo en el devenir de todos estos años conquistamos derechos en todo sentido: en materia educativa, en equidad de género, tolerancias, en trabajar en cuestiones que antes no existían como el bullying, por ejemplo".En esa línea, sostuvo que "este es el futuro, y lo están construyendo ustedes sin lugar a dudas. Por eso quiero transmitirles a todos y todas el reconocimiento desde nuestra gestión para con todos los centros de estudiantes de las escuelas de la provincia, y la polenta y la fuerza que le ponen".Por su parte, el presidente Alberto Fernández se dirigió a los jóvenes y afirmó que “esta es una mejor juventud, mucho mejor. Es esa juventud que terminó con la discriminación, la desigualdad y donde todos tienen que tener las mismas posibilidades, eso es maravilloso"."Uno no puede ser feliz en una sociedad donde todos no tengan la posibilidad de desarrollarse", agregó Fernández y sostuvo que "la lucha y la pelea siguen siendo las mismas: cambiar el mundo".En ese marco, invitó a reflexionar y entender "que la posibilidad de cambiar está en manos de cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros hace lo que debe hacer, vamos a encaminar las cosas". El mérito es muy importante, pero el mérito exige que todos tengan las mismas posibilidades”.En tanto, la subsecretaria de Juventud de Entre Ríos, Brenda Ulman expresó, en referencia al programa Creando en Territorio, que “hoy abrió la convocatoria de proyectos hasta el 15 de abril”, y detalló que “las temáticas a las que aplica el programa son participación solidaria y desarrollo comunitario, inclusión, género y sexualidad, medio ambiente, el uso de redes sociales, grooming, bullying, prevención del suicidio, aplicación de tecnologías informáticas y desarrollo tecnológico, libertad de expresión, participación ciudadana y democracia, salud mental , cuidado, educación sexual integral”.En tanto, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (Imjuve), Macarena Sánchez, destacó la importancia de "poder hablar con los jóvenes, acercándonos, sabiendo cuáles son sus necesidades porque después somos quienes gobernamos quienes tenemos que hablar en nombre de ellos". Calificó al encuentro como “muy cálido, lindo y la verdad que lo celebro".Durante el encuentro, estudiantes se refirieron a la oportunidad de poder participar de la instancia. Tal es el caso de Pilar del Colegio Santa Lucía de Paraná, quien manifestó su emoción tras el encuentro: "Estoy muy contenta. Nunca pensé que me podía encontrar con el presidente de la Nación. Me parece muy buena la actitud y esta iniciativa”.En tanto, Mario, estudiante de la escuela Nº 39 Guido Marizza, se refirió al encuentro y dijo que "fue buenísimo", y valoró la posibilidad de “hacerle una pregunta al Presidente: me pareció excelente y ojalá se haga más seguido, está muy bueno y habla muy bien del gobierno, del Presidente y de todos quienes lo hicieron posible".Es un programa destinado a centros de estudiantes de escuelas secundarias y superiores, que tiene como objetivo fomentar y ejecutar proyectos de los jóvenes en sus comunidades. Cada proyecto tiene un financiamiento de 80.000 pesos. Es una política de la Subsecretaría de la Juventud, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, que desarrolla en articulación con el Consejo General de Educación (CGE).Consta de dos líneas:-Línea de impacto socio comunitario o voluntariado, que pretende impulsar las ideas de los y las jóvenes, a través del financiamiento de acciones en relación a los ODS y vinculados con la comunidad.-Línea Formándonos: Los proyectos enmarcados en esta línea deberán promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante charlas o talleres, jornadas y cursos que aborden temáticas que atraviesan a las juventudes.