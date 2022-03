Testimonios y fotos: se realizó la marcha del 24 de marzo, "por la memoria"

“No queremos que haya causas desperdigadas y pedimos celeridad”

Cristela Godoy, quien fue presa política en época de la dictadura

Testimonios de los participantes

La movilización se desarrolla respetando el distanciamiento social y todos los protocolos por la pandemia.

El documento leído en el acto:

, que en esta edición partió de la zona de la plaza Sáenz Peña, donde se encuentra el monumento a la Memoria y culmina en el museo de Bellas Artes.Desde el Monumento de la Memoria se movilizaron diferentes agrupaciones políticas, organizaciones gremiales, movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos. La actividad fue convocada por la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná bajo elLa actividad se desarrolló, al igual que en todo el país, donde tuvo como epicentro las actividades convocadas por el gobierno nacional, en la Esma, y la Cámpora en la Plaza de Mayo de Buenos Aires.hizo hincapié aque “con las marchas hemos aprendido a decir ‘Nunca Más’ al terrorismo de Estado, a los genocidas en Latinoamérica”. Entendió, “a partir de esta enorme convocatoria que hay hoy, multisectores que adhieren, se ve la adhesión a este pedido de Memoria, Verdad y Justicia”. En el mismo sentido expresó que el documento que leyeron y que fue redactado por la Multisectorial “refleja el pensamiento político de esta época”.Adujo que este es “un momento de dolor, pero de mucha convicción de mucha lucha y también de alegría. Volvimos a estar presentes en la calle en este aniversario Nº 46”.“El Poder Judicial tiene muchas deudas con nosotros, con el pueblo argentino, principalmente la investigación del terrorismo como plan, como algo sistemático en Entre Ríos, no como causas individuales y parciales que llevan al banquillo de los acusados a un acusado, a una víctima; creemos que eso no es celeridad”, dijo además.En tanto resaltó que “, donde hay muchos testimonios de los ‘Vuelos de la Muerte’, en territorio entrerriano pro la zona del Delta. Eso está en investigación y estamos a la espera de algunas exhumaciones. Y también estamos esperando que haya cada vez más testimonios, que los hay, de esta práctica sistemática. Va muy lenta la justicia con los delitos de lesa humanidad, pedimos que le pongan ‘más el cuerpo’ y más equipos de investigación para seguir con las causas y condenar”., en diálogo condescribió a la movilización “como impresionante, por la cantidad de gente que concurrió; debe ser la marcha en nuestra ciudad, más multitudinaria desde la vuelta a la democracia. Estamos muy satisfechos con la convocatoria”.Por su parte,indicó a: “Lo mejor que tenemos es el ejercicio de la memoria que nos permite corregir errores y avanzar. Precisamente es maravilloso poder ver a la gente que vivió esa época tan dura, estar acá; junto a las nuevas generaciones que están tomando las banderas de estos derechos por los cuales luchamos. Es maravilloso además poder volver a reencontrarnos y así ganar de nuevo la calle”., aseveró: “Fui detenida en 1976. “Estaba embarazada de mi hija María Cristela, me llevaron de mi casa a los Cuarteles de Paraná. Después me llevaron a la cárcel de esta ciudad donde también permanecí incomunicada y desaparecida bastante tiempo. Cuando nos hicieron un ‘consejo de guerra’ nos trasladaron a Buenos Aires en condiciones tremendas. No la pude ver a mi hija, a mi otro hijo Ariel, ni a mis padres, durante mucho tiempo”.“Fueron años muy duros. A la vuelta supe que muchos compañeros habían desaparecido, que no habían vuelto. Fue una época tremenda, que espero no vuelva nunca más, No sólo que nos quitaron la libertad, en lo económico también fue muy duro”, aseveró.Mencionó que estuvo en esa situación, desde el secuestro hasta que recuperó la libertad, “cinco años y ocho meses”. Aseguró de la misma manera, “perdimos mucho, el trabajo, los afectos, la vida con mis hijos que lo sufrieron muchísimo, los sueños que uno tenía”., detenido-desaparecido por la dictadura cívico-militar y víctima del atroz fusilamiento conocido como la Masacre de Margarita Belén, en Chaco. En diálogo conentendió que “se tiene que seguir construyendo memoria; falta mucho por hacer porque hay muchos resabios, en las escuelas sobre todo, en las que se olvida lo que pasó el 24 de marzo. Los docentes tienen que seguir formándose y seguir peleando, porque hay mucho por hacer: falta juzgar a genocidas y encontrar a los desaparecidos, para que puedan recuperar su identidad y por supuesto continuar con la búsqueda de los restos”., por su parte, al referirse a la marcha: “Ha habido una masividad en todo el país, que reivindica nuevamente la lucha por los Derechos Humanos, la sociedad civil ha dado un mensaje muy claro de que ‘Nunca Más’ vamos a soportar a la dictadura en Argentina y que la lucha continúa. Falta aún recuperar muchos niños secuestrados en aquel entonces y en eso estamos”.“En Paraná ha sido masiva esta marcha. Como lo ha sido en las plazas de las ciudades del país: se ha dicho nunca más a la dictadura, pero también se han manifestado en contra del FMI y de los planes de ajuste. La lucha es conseguir una sociedad justa, sin desamparados, sin excluidos, una sociedad más igualitaria”, resaltó., indicó aque “fueron casi 500 los niños quitados de los brazos de sus madres y sus padres, incluso algunos comenzaron a ser sacados cuando sus madres estaban en sus embarazos. Cada año, en esta liturgia de los de derechos humanos que es encontrarnos los 24 de marzo, marcamos la necesidad de que todos nos preguntamos por nuestra identidad, que nos podamos acercar y sacarnos las dudas que tenemos y así acercarnos a la verdad”., presente en la marcha, aportó: “Como todos los 24 de marzo, estoy presente. Nuestro compromiso se renueva todos los días por una mejor democracia. Y por más que estamos en democracia, que la recuperamos en el ‘83 con Raúl Alfonsín, es un objetivo diario para trabajar por mejorarla porque hay muchos sectores oscuros que detrás de la ilegalidad llevan un trasfondo distinto. Es nuestro trabajo y nuestra forma de vida. El radicalismo no puede estar ausente en un día como este”.Asimismo,, por su parte reivindicó “la lucha por la democracia. Volvemos con un sentimiento común, de volvernos a encontrar, algo a lo que le damos una importancia fundamental”.Una de las mujeres que participa de la marcha manifestó a: “Me trajo la memoria, el ‘Nunca Más’, por un mundo feminista ya que las mujeres y población trans somos las que estamos siendo ultrajadas, violadas, maltratadas y asesinadas. Por un mundo feminista vengo”. De la misma manera rememoró: “Tengo recuerdos aunque era muy chiquita; me acuerdo cuando los militares entraron a mi casa, hicieron estragos”.-"No quiero que se olvide todo lo que ha pasado el país. Era muy chica, No podías juntarte en una plaza, tenías que volver temprano a tu casa, hubo mucha gente que se llevaron. Nunca más a esa época. NO demos olvidar", aseveró otra de las manifestantes.-“Digo presente por Memoria, Verdad y Justicia”, indicó un hombre que se acercó a participar junto a su familia. Al respecto aseveró: “Vengo con mis hijos para darles a ellos esa memoria que no debemos perder y para decir ‘Nunca Más’ a lo que nos pasó”.-“Me convocan los 30 mil desaparecidos, para que haya memoria, para que sigamos pidiendo, verdad y justicia”, relató un joven.-“Esta es la jornada de la Memoria. La manifestación popular es importante y es fundamental que se dé de esta manera, ya que activa la memoria que tiene que ser permanente”.-“Me gusta participar. No hay que olvidar lo que pasó en este país, era adolescente en esa época: recuerdo los tiros en la noche, hubo mucha gente que se llevaron. Todos esos recuerdos hacen que hoy yo diga presente en esta marcha”.-“Soy de la resistencia, estuve presa en 1976, 25 días; me golpearon, sufrí mucho”, dijo Estela, conocida como ‘Tacuara’, que al ser consultada manifestó que cree que “no se ha hecho justicia aún, ya que hay muchos compañeros que no aparecen. Si están muertos queremos saber dónde están, queremos ir a sus tumbas”.-“Queremos demostrar la resistencia, y que se diga ‘Nunca Más’ y ‘No olvidar’”.-Una niña de 11 años, participó de la marcha, dijo que pidió a su familia concurrir ya que “me interesan los temas sociales, en la escuela se habla poco de esto”.- “Este es un espacio que hay que aprovechar para compartir, reflexionar con los compañeros y compañeras y sentar las bases de esta lucha, para adelante”, expresó otro de los participantes.-“Este día es muy especial y así debería ser para todos. Desde el Movimiento Evita tomamos las banderas de Memoria, verdad y Justicia. Decimos que este 24 de marzo tiene que ser en memoria y en la lucha que aquéllas personas soñaron, para revindicar esa lucha de los que tenían la consigna de una Argentina democrática, para todos. Además, para seguir apuntando a la unidad de todos los argentinos bajo una misma bandera que es la de salir adelante”.-“Vengo desde que recobramos la democracia. Me hago presente para pedir ‘Juicio y Castigo, por Memoria, Verdad y Justicia’”.-“Es fundamental que rememoremos, que digamos presente y tengamos memoria. Hubo un proyecto político, económico que nos destruyó como país y como sociedad. Es fundamental que se respeten las instituciones, porque cuando se las ponen en riesgo a las instituciones, se pone en riesgo a la democracia”.-“Venimos por los compañeros desaparecidos y para reivindicar la lucha, como todos los años”.