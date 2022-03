Vizzotti: “Con el inicio del invierno es esperable que suban los casos de covid”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que con el inicio del invierno y el frío "es esperable que aumente el número de casos de Covid 19", al hablar durante una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC).



"Teniendo en cuenta el inicio de clases, la presencialidad plena, el comienzo del invierno y el frío, e independientemente de la variante Ómicron o de la subvariante BA2, es esperable que aumenten los casos", señaló.



"Si bien sabíamos que con las vacunas no íbamos a dejar de tener casos, el objetivo de la vacunación es que ese aumento no se traduzca en internaciones y muertes", agregó.



"Por eso es muy importante avanzar con la vacunación de todas las enfermedades respiratorias, avanzar con los refuerzos de Sars cov 2 y de Covid-19 porque con la percepción de riesgo bajando, las personas pierden los turnos y no se acercan a vacunar", dijo.



En tanto, señaló que "se está trabajando con los ministros de todas las jurisdicciones para cambiar el parámetro de vigilancia epidemiológica que consiste en dejar de contar el número de casos para pasar a evaluar el índice, la razón de las internaciones en terapia intensiva por Sars cov 2 y la tensión del sistema de salud".



"Es importante vigilar de forma integrada las enfermedades respiratorias", precisó.



En lo que respecta a la cuarta dosis de refuerzo contra Covid-19, la ministra informó que, "las personas que cumplieron cuatro meses desde su segunda dosis o tercera, si tuvieron dosis adicional, se acerquen a recibir su refuerzo ya que están disponibles en los vacunatorios".



"Entre dosis adicionales y refuerzos estamos con un poco más de 18 millones de dosis aplicadas. La población de mayor riesgo tiene esa protección, así como las personas que requieren viajar al exterior. Lo que estamos buscando es avanzar con el resto de la población que falta", agregó.



"Los adolescentes, al haber iniciado más tarde el esquema de vacunación, recién ahora van cumpliendo los cuatro meses".



"Y para los niños y las niñas de entre tres y once años, aún no hay recomendación de vacunación de refuerzo en el mundo", concluyó