Agmer no definió ninguna medida de fuerza y dio a conocer una contrapropuesta

El Congreso de AGMER se reunió en Villaguay desde esta mañana y resolvió una serie de puntos en vistas a la continuidad de la discusión paritaria.Se destaca que el gremio docente no definió ninguna medida de fuerza, pero aclaró que “de no tener convocatoria o de tenerla y no acceder el gobierno a lo planteado por el Congreso, se convoca nuevamente a Congreso para el miércoles 30 de marzo”, dieron a conocer.Asimismo, el gremio resolvió en su congreso que se demanda al Gobierno provincial, “convocatoria a reunión paritaria no más allá del martes 29 de marzo”, y señaló que “de tener convocatoria, se solicitará” lo siguiente: