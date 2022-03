Ley de Enfermería: "necesitamos definiciones políticas para avanzar en firme"

Volvió a reunirse, ayer, la comisión para la reglamentación de la Ley de Enfermería y UPCN reiteró la necesidad de que participen autoridades del Ministerio de Economía y la Ministra de Salud.La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, destacó que la comisión fue convocada al poco tiempo de ser promulgada la ley, el año pasado, y que mantuvo continuidad en las reuniones. No obstante, lamentó que "aún no se haya podido avanzar en firme sobre las cuestiones centrales que plantea la Ley 10930, como son el nuevo escalafón con las categorías que prevé y los aspectos salariales".Además, explicó que "en este punto la discusión se estanca porque como venimos diciendo, faltan decisiones políticas y son los funcionarios de Economía y de Salud, quienes deben transmitirlas".Domínguez informó que en la reunión de la víspera participó Gonzalo López, responsable de Liquidaciones del Ministerio de Salud. "López nos manifestó que no podía hacer una proyección sobre cuál sería la asignación inicial y cómo estarían conformados los distintos tramos y las categorías previstas, si no tiene el marco general que le puede dar el Ministerio de Economía. Por eso –reiteró Domínguez- hace más de un mes venimos reclamando públicamente la presencia de Economía", dijo.La secretaria gremial de UPCN explicó que el proyecto original de la Ley de Enfermería "tenía previsto un proceso de negociación colectiva, es decir que estas cuestiones se resolverían en el ámbito paritario. En el tratamiento legislativo, se hizo una modificación en el Senado por la cual la comisión asesora y el Ministerio de Salud son los que deben reglamentar lo relativo al escalafón", afirmó en un comunicado enviado a este medio."Ante las demoras que se están produciendo, en UPCN decimos: Si nos cierran las puertas a este debate en la comisión, que nos habiliten en una instancia paritaria para discutir estos temas. Esto quedó planteado ayer y ahora esperamos que a la brevedad haya una definición: que vengan los funcionarios a la comisión o que habiliten una negociación colectiva", remarcó.Al margen de ese debate que responde a una de las mayores expectativas que generó la ley, "ayer nos informaron que ya está hecho el relevamiento de los enfermeros de acuerdo a su título, con lo cual está clara cuál es la distribución para los nuevos tramos que se han creado"."La ley otorga a la comisión 180 días para definir la reglamentación. UPCN asumió esta responsabilidad con mucha seriedad. No nos queremos quedar con una buena ley pero que no se aplique y entendemos que eso también debe interesarle al gobierno", reflexionó.