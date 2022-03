Semana de la memoria: “Continuamos la lucha por los derechos humanos”

Fernando Caviglia, uno de los invitados a esta charla abierta en el marco de la Semana de la Memoria, expresó a Elonce: “Hemos vivido la experiencia de haber estado perseguidos, detenidos, torturados, en la dictadura militar y podemos decir que somos sobrevivientes a ese proceso muy duro que se vivió en Argentina”. Entendió que “es un deber y una obligación poder dar testimonio para que las nuevas generaciones puedan conocer la historia”.



Victoria Jauregui, por su parte, rememoró que ella estuvo en la cárcel de Devoto, lugar en dónde les “prometieron” que iban a salir de allí, “locas o muertas. En mi caso, al menos no ocurrió, por eso tratamos muchos de nosotros de mantener en la memoria a los compañeros que no están y no pueden hablar. Tratamos de ser la voz de esos compañeros y continuar la lucha por los derechos humanos, fundamentalmente por los actuales, el respeto y el conocimiento de lo que también son los derechos humanos hoy, no solo del pasado”.



El tanto, Darío Olivera, presente en el conversatorio, manifestó que en esos “oscuros” momentos de la historia argentina, “la organización que tuvimos los presos dentro de las cárceles y la unidad, sin distinción de organización política a la que pertenecíamos, nos hizo que resistamos todos en conjunto, pese a los intentos que hacían desde los sectores militares, de aislarnos totalmente del conjunto delos compañeros”. Elonce.