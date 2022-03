Fernández dialogó con Georgieva y manifestó "firme compromiso" de cumplimiento

“El Presidente (Alberto Fernández) enfatizó el firme y decidido compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Programa a efectos de lograr que la Argentina apuntale la recuperación económica en curso y fortalezca las condiciones para reducir la inflación de modo sostenible”, le dijo el primer mandatario a la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva en el dialogo telefónico que mantuvo este martes por la tarde.Cabe señalar que la titular del Fondo es la encargada de trasmitir los principales aspectos del acuerdo alcanzado con Argentina y clarificar las dudas que puedan tener los miembros del Board respecto a su cumplimiento.El FMI se ocupó todo el tiempo de aclarar que el “ownership” es decir la autoría del programa acordado con el staff le pertenece al gobierno argentino. Justamente en el dialogo mantenido este martes el primer mandatario le señaló a Georgieva que “los objetivos del Programa son los del Gobierno”.Sin duda la votación parlamentaria que contó con el apoyo de la oposición, pero no con una parte de la propia coalición fue mencionado en la conversación que mantuvieron ambos funcionarios.En este sentido, se informó en la Casa Rosada que se “remarcó el amplio apoyo parlamentario y de sectores sociales, académicos, gremiales y sindicales que el programa recibió”.Por otra parte, el presidente destacó que “el acuerdo contempla un fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura, ciencia y tecnología y de políticas de inclusión social y transición de planes sociales a empleo genuino, entre otras”. Puntualizando de esta manera lo que suelen decir tanto el presidente como el ministro de Economía respecto a que el acuerdo con el FMI no implica un ajuste.Por supuesto, Alberto Fernández, le reafirmó a Georgieva que “el compromiso absoluto de la Argentina de no postergar su crecimiento económico con justicia social”.Culmina la información oficial indicando que para el gobierno “el acuerdo permitirá un camino responsable y transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro, en un contexto internacional que presenta profundos desafíos debido al escenario bélico”.Aunque la información oficial no lo consigna seguramente el impacto de la guerra con Ucrania fue uno de los tópicos de la conversación. Cabe señalar que analistas manifiestan sus dudas respecto al posible cumplimiento de la meta de la reducción fiscal teniendo en cuenta que la reducción de subsidios al sistema energético no sería suficiente teniendo en cuenta la disparada de los precios de los combustibles. Fuente: (Ámbito)